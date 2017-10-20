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هل تعلم ماذا سيحدث لو “دارت الأرض فى عكس إتجاه دورانها”..؟؟!

  • 20 أكتوبر 2017

هل تعلم ماذا سيحدث لو دارت الأرض فى عكس إتجاه دورانها..؟؟!

 

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