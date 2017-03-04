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هل تضيف برامج المسابقات الغنائية للقضايا العربية أم هي فقط استهلاك إعلامي ومادي؟

هل تضيف برامج المسابقات الغنائية للقضايا العربية أم هي فقط استهلاك إعلامي ومادي؟

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