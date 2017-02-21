هل أصبح المهرجان الوطني للفيلم خضرة فوق الطعام للمخرجين المغاربة؟

العلم السينمائي: التهامي بورخيص

رغم‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السينمائي‭ ‬المغربي‭ ‬،‭‬يصر‭ ‬المخرجون‭ ‬المغاربة‭ ‬عدم‭ ‬إدراج‭ ‬أفلامهم‭ ‬بالمهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬للفيلم‭ ‬،‭‬ويحبذون‭ ‬عرض‭ ‬أفلامهم‭ ‬بالمهرجانات‭ ‬الدولية‭ ‬أو‭ ‬العربية‭ ‬أو‭ ‬مهرجان‭ ‬مراكش‭ ‬الدولي‭ ‬للفيلم‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬عروضهم‭ ‬الأولى‭ ‬،‭‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يعط‭ ‬تلك‭ ‬الهالة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬،‭‬ولا‭ ‬يحقق‭ ‬القيمة‭ ‬للأفلام‭ ‬المتوجة‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬أو‭ ‬الخارج‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أيام‭ ‬سينمائية‭ ‬لأفلام‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬،‭‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عرضها‭ ‬وتتويج‭ ‬أحسنها‭ ‬حسب‭ ‬لجنة‭ ‬ينتقيها‭ ‬المركز‭ ‬السيسنمائي‭ ‬المغربي‭ ‬،‭‬وغالبا‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬منصفة‭ ‬،‭‬في‭ ‬غياب‭ ‬تام‭ ‬لمدراء‭ ‬المهرجانات‭ ‬الدولية‭ ‬والعربية‭ ‬وسوق‭ ‬لترويج‭ ‬الأفلام‭ ‬،‭ ‬ويكفي‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬فيلم‭ ‬لم‭ ‬تنتقيه‭ ‬لجنة‭ ‬الإختيار‭ ‬بالمسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬بالمهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السابقة‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬فوزه‭ ‬بأحد‭ ‬المهرجانات‭ ‬العربية‭ ‬تحول‭ ‬بقدرة‭ ‬قادر‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬الأفلام‭ ‬الوطنية‭ ‬والأكثر‭ ‬تتويجا‭ .‬

بينما‭ ‬الأفلام‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬الفنية‭ ‬يلجأ‭ ‬أصحابها‭ ‬إلى‭ ‬مهرجانات‭ ‬خارج‭ ‬الوطن‭ ‬،‭‬أولا،‭ ‬لاحترامها‭ ‬للعمل‭ ‬و‭ ‬تعطيه‭ ‬مصداقيته.‭ ‬وثانيا،‭ ‬تحقق‭ ‬له‭ ‬الشهرة‭ ‬المتوخاة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬والداخل‭‬، وتبقى‭ ‬المهرجانات‭ ‬المحلية‭ ‬ومنها‭ ‬الوطني‭ ‬بالخصوص‭ ‬خضرة‭ ‬فوق‭ ‬الطعام‭ ‬ا‭ ‬حسب‭ ‬المثل‭ ‬الشعبي‭ ‬المغربي‭ .‬

و‭‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬بعض‭ ‬الأعمال‭ ‬السينمائية‭ ‬التي‭ ‬انتهى‭ ‬تصويرها‭ ‬قبل‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬،‭ ‬بحجة‭ ‬أنها‭ ‬مازالت‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬الإعداد‭ ‬وغير‭ ‬جاهزة‭ ‬للعرض‭ ‬،فقد‭ ‬استقبل‭ ‬المركز‭ ‬السينمائي‭ ‬المغربي‭ ‬21‭ ‬عملا‭ ‬سينمائيا‭ ‬،‭‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬انتقاء‭ ‬15‭ ‬فيلما‭ ‬روائيا‭ ‬طويلا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬،‭‬من‭ ‬طرف‭ ‬لجنة‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬المخرج‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمان‭ ‬التازي،‭ ‬خالد‭ ‬الزايري،‭ ‬ممثل‭ ‬غرفة‭ ‬المنتجين‭ ‬المغاربة،‭ ‬وإدريس‭ ‬القري‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬المخرجين‭ ‬والمؤلفين،‭ ‬وخليل‭ ‬الدامون‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬المغربية‭ ‬لنقاد‭ ‬السينما،‭ ‬ومحمد‭ ‬الصابيري‭ ‬ممثل‭ ‬المركز‭ ‬السينمائي‭ ‬المغربي‭‬، وهي‭ : ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬المفقودة‭ ‬لمحمد‭ ‬عهد‭ ‬بنسودة،‭ ‬والحاجات‭ ‬لمحمد‭ ‬أشاور،‭ ‬وبالمليار‭ ‬لمحمد‭ ‬رائد‭ ‬المفتاحي،‭ ‬وبنور‭ ‬في‭ ‬الظلامب‭ ‬لخولة‭ ‬بنعمر،‭ ‬وليالي‭ ‬جهنم‭ ‬لحميد‭ ‬بناني،‭ ‬وببلدي‭ ‬هي‭ ‬بلديب‭ ‬لمحمد‭ ‬عزاب‭ ‬،‭‬اعرق‭ ‬الشتا‭ ‬لحكيم‭ ‬بلعباس،‭ ‬وبيد‭ ‬فاطمة‭ (‬جوليي‭ ‬عائشة‭) ‬لأحمد‭ ‬المعنوني،‭ ‬وضربة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬لهشام‭ ‬العسري،‭ ‬وحياة‭ ‬لرؤوف‭ ‬الصباحي‭ .‬

كما‭ ‬تضم‭ ‬اللائحة‭ ‬أفلام‭ ‬نوح‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬السباحة‭ ‬لرشيد‭ ‬الوالي،‭ ‬وإبيريتا‭ ‬لمحمد‭ ‬بوزاكو،‭ ‬وبأدور ‭ (‬الشرف‭ ‬الكبير‭) ‬لأحمد‭ ‬بايدو،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬فيلمين‭ ‬وثائقيين‭ ‬هما‭ ‬اسفر‭ ‬خديجة‭ ‬لطارق‭ ‬الإدريسي،‭ ‬وبمعجزات‭ ‬القسم،‭ ‬للبنى‭ ‬اليونسي‭.‬

ويرأس‭ ‬لجنة‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬الطويلة،‭ ‬الأديب‭ ‬والروائي‭ ‬المغربي‭ ‬فؤاد‭ ‬العروي،‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الأدبية‭ ‬المرموقة‭ ‬مثل‭ ‬االغونكور‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وتتشكل‭ ‬من‭ ‬الموزعة‭ ‬السينمائية‭ ‬مونيا‭ ‬العيادي‭ ‬بنكيران،‭ ‬والناقدة‭ ‬الفنية‭ ‬سناء‭ ‬الغوتي،‭ ‬ومديرة‭ ‬الخزانة‭ ‬السينمائية‭ ‬اسينيماتيكب‭ ‬طنجة،‭ ‬والكاتب‭ ‬المسرحي‭ ‬محمد‭ ‬قاوتي،‭ ‬والناقد‭ ‬السينمائي‭ ‬والباحث‭ ‬الجامعي‭ ‬محمد‭ ‬كلاوي،‭ ‬والصحافي‭ ‬محمد‭ ‬جبريل‭ ‬‭ ‬التي‭ ‬ستقدم‭ ‬13‭ ‬جائزة ‬للأفلام‭ ‬المتوجة‭.‬

وتم‭ ‬اختيار‭ ‬15‭ ‬فيلما‭ ‬روائيا‭ ‬قصيرا‭ ‬أيضا‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬ترأسها‭ ‬المخرج‭ ‬المغربي‭ ‬إدريس‭ ‬لمريني،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المخرج‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬الجوهري،‭ ‬و‭ ‬الناقد‭ ‬بوشتى‭ ‬فرقزايد،‭ ‬والمخرج‭ ‬صلاح‭ ‬الجبالي،‭ ‬وأحمد‭ ‬عفاش‭ ‬ممثل‭ ‬المركز‭ ‬السينمائي‭ ‬المغربي‭ .‬و‭ ‬هي‭: ‬ أمل‭ ‬لعائشة‭ ‬سنة،‭ ‬وقولو‭ ‬باع‭ ‬للمهدي‭ ‬عزام،‭ ‬وبفرصةب‭ ‬لخالد‭ ‬الدواش،‭ ‬وبالبهلوانب‭ ‬لهشام‭ ‬الوالي،‭ ‬وبمثل‭ ‬14‭ ‬فبرايرب‭ ‬لوديع‭ ‬الشرادي،‭ ‬وبخلف‭ ‬الجدارب‭ ‬لكريم‭ ‬الزبير،‭ ‬وبيماب‭ ‬لهشام‭ ‬الركراكي،‭ ‬وبيوم‭ ‬المطرب‭ ‬لعماد‭ ‬بادي،‭ ‬وبمذاق‭ ‬سان‭ ‬بيير‭ ‬لمحمد‭ ‬الأمين‭ ‬المعتصم‭ ‬بالله،‭ ‬وبمحمد‭ ‬الاسم‭ ‬الشخصيب‭ ‬لمليكة‭ ‬الزايري،‭ ‬وبنيفرنيسب‭ ‬لمحمد‭ ‬إيمان‭ ‬الشهدي،‭ ‬وبلا‭ ‬دمنة‭ ‬بونعيلات،‭ ‬وبالطريق‭ ‬إلى‭ ‬الديدانب‭ ‬للغالي‭ ‬كريميش،‭ ‬وبسيث‭ ‬لحفيظ‭ ‬استيتو،‭ ‬وبتيكيتة‭ ‬سينما‭ (‬طاقة‭ ‬سينما‭) ‬لأيوب‭ ‬اليوسفي‭.‬

و‭ ‬سيترأس‭ ‬المخرج‭ ‬والسيناريست‭ ‬والمنتج‭ ‬المغربي‭ ‬المقيم‭ ‬بفرنسا‭ ‬محمد‭ ‬اولاد‭ ‬محند،‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الفيلم‭ ‬القصير،‭ ‬التي‭ ‬تتشكل‭ ‬من‭ ‬المنتج‭ ‬والسيناريست‭ ‬والمخرج‭ ‬دانييل‭ ‬سويسا،‭ ‬والجامعية‭ ‬والمخرجة‭ ‬نادية‭ ‬الغالية‭ ‬لمهيدي،‭ ‬والمنتج‭ ‬كريم‭ ‬الدباغ،‭ ‬والصحافي‭ ‬سعيد‭ ‬كوبريت‭ ‬،‭ ‬وتمنح‭ ‬ثلاثة‭ ‬جوائز‭ ‬للأفلام‭ ‬المتوجة‭ .‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تكرم‭ ‬الدورة‭ ‬18‭ ‬وجوها‭ ‬سينمائية‭ ‬مغربية،‭ ‬وتستحضر‭ ‬أسماء‭ ‬الراحلين،‭ ‬المنتج‭ ‬والمخرج‭ ‬المغربي‭ ‬عبدالله‭ ‬المصباحي،‭ ‬الذي‭ ‬بصم‭ ‬السينما‭ ‬الوطنية‭ ‬والعربية‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬المتميزة،‭ ‬والممثل‭ ‬أحمد‭ ‬الرداني،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الوجوه‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬بالمسرح‭ ‬والتلفزيون‭ ‬والسينما‭.‬