هل أصبح المهرجان الوطني للفيلم خضرة فوق الطعام للمخرجين المغاربة؟
- العلم السينمائي: التهامي بورخيص
رغم حصولهم على الدعم من المركز السينمائي المغربي ،يصر المخرجون المغاربة عدم إدراج أفلامهم بالمهرجان الوطني للفيلم ،ويحبذون عرض أفلامهم بالمهرجانات الدولية أو العربية أو مهرجان مراكش الدولي للفيلم على الأقل في عروضهم الأولى ،باعتبار أن المهرجان الوطني لم يعد يعط تلك الهالة التي كانت يحظى بها في السابق ،ولا يحقق القيمة للأفلام المتوجة في الداخل أو الخارج ، بل أصبح عبارة عن أيام سينمائية لأفلام حصلت على الدعم ،يتم من خلالها عرضها وتتويج أحسنها حسب لجنة ينتقيها المركز السيسنمائي المغربي ،وغالبا لا تكون منصفة ،في غياب تام لمدراء المهرجانات الدولية والعربية وسوق لترويج الأفلام ، ويكفي أن نشير إلى فيلم لم تنتقيه لجنة الإختيار بالمسابقة الرسمية بالمهرجان الوطني في دورته السابقة ، لكن فوزه بأحد المهرجانات العربية تحول بقدرة قادر إلى أفضل الأفلام الوطنية والأكثر تتويجا .
بينما الأفلام ذات القيمة الفنية يلجأ أصحابها إلى مهرجانات خارج الوطن ،أولا، لاحترامها للعمل و تعطيه مصداقيته. وثانيا، تحقق له الشهرة المتوخاة في الخارج والداخل، وتبقى المهرجانات المحلية ومنها الوطني بالخصوص خضرة فوق الطعام ا حسب المثل الشعبي المغربي .
ورغم غياب بعض الأعمال السينمائية التي انتهى تصويرها قبل سنة أو أكثر ، بحجة أنها مازالت في طور الإعداد وغير جاهزة للعرض ،فقد استقبل المركز السينمائي المغربي 21 عملا سينمائيا ،تم الكشف عنها في خضم هذا الأسبوع ، بعد انتقاء 15 فيلما روائيا طويلا للمشاركة في المسابقة الرسمية ،من طرف لجنة تتكون من رئاسة المخرج محمد عبد الرحمان التازي، خالد الزايري، ممثل غرفة المنتجين المغاربة، وإدريس القري من اتحاد المخرجين والمؤلفين، وخليل الدامون من الجمعية المغربية لنقاد السينما، ومحمد الصابيري ممثل المركز السينمائي المغربي، وهي : البحث عن السلطة المفقودة لمحمد عهد بنسودة، والحاجات لمحمد أشاور، وبالمليار لمحمد رائد المفتاحي، وبنور في الظلامب لخولة بنعمر، وليالي جهنم لحميد بناني، وببلدي هي بلديب لمحمد عزاب ،اعرق الشتا لحكيم بلعباس، وبيد فاطمة (جوليي عائشة) لأحمد المعنوني، وضربة في الرأس لهشام العسري، وحياة لرؤوف الصباحي .
كما تضم اللائحة أفلام نوح لا يعرف السباحة لرشيد الوالي، وإبيريتا لمحمد بوزاكو، وبأدور (الشرف الكبير) لأحمد بايدو، فضلا عن مشاركة فيلمين وثائقيين هما اسفر خديجة لطارق الإدريسي، وبمعجزات القسم، للبنى اليونسي.
ويرأس لجنة مسابقة الأفلام الطويلة، الأديب والروائي المغربي فؤاد العروي، الحائز على العديد من الجوائز الأدبية المرموقة مثل االغونكور الفرنسية، وتتشكل من الموزعة السينمائية مونيا العيادي بنكيران، والناقدة الفنية سناء الغوتي، ومديرة الخزانة السينمائية اسينيماتيكب طنجة، والكاتب المسرحي محمد قاوتي، والناقد السينمائي والباحث الجامعي محمد كلاوي، والصحافي محمد جبريل التي ستقدم 13 جائزة للأفلام المتوجة.
وتم اختيار 15 فيلما روائيا قصيرا أيضا ، من لجنة ترأسها المخرج المغربي إدريس لمريني، وعضوية كل من المخرج عبد الإله الجوهري، و الناقد بوشتى فرقزايد، والمخرج صلاح الجبالي، وأحمد عفاش ممثل المركز السينمائي المغربي .و هي: أمل لعائشة سنة، وقولو باع للمهدي عزام، وبفرصةب لخالد الدواش، وبالبهلوانب لهشام الوالي، وبمثل 14 فبرايرب لوديع الشرادي، وبخلف الجدارب لكريم الزبير، وبيماب لهشام الركراكي، وبيوم المطرب لعماد بادي، وبمذاق سان بيير لمحمد الأمين المعتصم بالله، وبمحمد الاسم الشخصيب لمليكة الزايري، وبنيفرنيسب لمحمد إيمان الشهدي، وبلا دمنة بونعيلات، وبالطريق إلى الديدانب للغالي كريميش، وبسيث لحفيظ استيتو، وبتيكيتة سينما (طاقة سينما) لأيوب اليوسفي.
و سيترأس المخرج والسيناريست والمنتج المغربي المقيم بفرنسا محمد اولاد محند، لجنة تحكيم الفيلم القصير، التي تتشكل من المنتج والسيناريست والمخرج دانييل سويسا، والجامعية والمخرجة نادية الغالية لمهيدي، والمنتج كريم الدباغ، والصحافي سعيد كوبريت ، وتمنح ثلاثة جوائز للأفلام المتوجة .
وينتظر أن تكرم الدورة 18 وجوها سينمائية مغربية، وتستحضر أسماء الراحلين، المنتج والمخرج المغربي عبدالله المصباحي، الذي بصم السينما الوطنية والعربية بالعديد من الأعمال المتميزة، والممثل أحمد الرداني، أحد أبرز الوجوه في الساحة الفنية، حيث شارك في العديد من الأعمال بالمسرح والتلفزيون والسينما.
شارك برأيك