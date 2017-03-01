علم لدى مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أن شخصا يبلغ من العمر 26 سنة، تظهر عليه علامات المرض العقلي المطبق، حاول ولوج قمرة القيادة خلال سفره على متن رحلة جوية رابطة بين مدينتي باريس والدار البيضاء.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشخص المذكور كان يقيم بطريقة غير مشروعة بفرنسا، قبل أن يصاب مؤخرا بمرض عقلي، وهو ما دفع بخاله إلى اصطحابه نحو المغرب على متن الطائرة، مضيفا أنه خلال هذه الرحلة الجوية، توجه المعني بالأمر نحو مرحاض الطائرة قبل أن يحاول ولوج قمرة القيادة، وهو ما دفع بالطاقم إلى توقيفه وإشعار السلطات الأمنية المختصة.

وأشار إلى أنه تم عرض المعني بالأمر على المصحة الطبية بالمطار، التي أكدت أنه يعاني من الخلل العقلي، وهو ما استوجب إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية