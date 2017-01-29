المرسوم الذي اصدره الرئيس الاميركي دونالد ترامب « لحماية الامة من دخول ارهابيين اجانب الى الولايات المتحدة »، يمنع منذ مساء الجمعة رعايا سبعة بلدان مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وقد فاجأ عددا كبيرا من الاشخاص الذين كانوا في الطائرة لدى توقيع المرسوم او كانوا يستعدون للسفر، وتسبب بارباكات في بعض المطارات الاميركية.

في ما يلي فئات الاشخاص المعنيين مباشرة بالمرسوم:

– السوريون: جميع السوريين الذين تشهد بلادهم حربا منذ 2011، ممنوعون من دخول الاراضي الاميركية حتى اشعار آخر.

– رعايا ايران والعراق واليمن والصومال والسودان وليبيا: المرسوم يحظر على رعايا هذه البلدان دخول الولايات المتحدة فترة 90 يوما لاعادة النظر في معايير منح التأشيرات.

اوضح البيت الابيض ووزارة الخارجية السبت ان المرسوم يشمل جميع رعايا هذه البلدان، باستثناء الذين يحملون الجنسية الاميركية المزدوجة وبعض التأشيرات الدبلوماسية.

– البطاقات الخضراء (غرين كارد) وتأشيرات الهجرة ايضا:

يشمل المرسوم ايضا الاشخاص الذين يحملون تأشيرات هجرة قانونية، او بطاقة خضراء (غرين كارت)، وهي دليل الاقامة الاميركية التي يتعين الانتظار سنوات احيانا للحصول عليها.

وحتى يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة، يتعين على حاملي البطاقة الخضراء الموجودين حاليا في الخارج التوجه الى القنصلية الاميركية للحصول على إذن خاص، كما اوضحت الخارجية الاميركية.

ورعايا هذه البلدان الذين يحملون البطاقة الخضراء والموجودون في الولايات المتحدة ويرغبون في السفر، يتعين عليهم ايضا طلب إذن مسبق من السلطات الاميركية حتى يتمكنوا من العودة.

– تعليق كامل برنامج قبول اللاجئين

يعلق مرسوم الجمعة من جهة اخرى فترة اربعة اشهر كامل البرنامج الاميركي لقبول اللاجئبن، احد اكثر البرامج طموحا في العالم لاستقبال ضحايا الحروب.

وقد اتاح هذا البرنامج الذي انشىء في 1980 استقبال حوالى 2،5 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وكان هذا البرنامج اوقف ثلاثة اشهر بعيد هجمات11 شتنبر 2011.