هذه هي التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي أمام مصر

كشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني الأول عن قائمة الأسود التي ستواجه في مباراة رسمية مساء يومه الأحد 29 يناير 2017 منتخب مصر في إطار ربع نهاية كأس إفريقيا للأمم التي تجرى بالغابون.

وفيما يلي قائمة الأسود:

12 – منير المحمدي كجوي

2 – حمزة منديل

4 – مروان داكوسطا

5 – المتقي مهدي بنعطية

6 – غانم سايس

7 – يوسف النصيري

8 – كريم الأحمدي العروسي

11 – فيصل فجر

14 -امبارك بوصوفة

17 – نبيل درار

20 – عزيز بوحدوز

دكة الأحتياط :

1 – ياسين بونو

3 – فؤاد شفيق

9 – يوسف العربي

10- فيصل الهراس

13- خالد بوطيب

15 – يوسف أيت بناصر

16 – عمر القادوري

18 – أمين العطوشي

19 – منير عوبادي

21 – المهدي كارسيلا

22 – ياسين الخروبي

23 – رشيد عليوي