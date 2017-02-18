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هذه هي الاتفاقات التي وقعت بين الحكومة الغانية والحكومة المغربية

هذه هي الاتفاقات التي وقعت بين الحكومة الغانية والحكومة المغربية

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