• الصديقي: بلاغ الخارجية ضد حزب الاستقلال يمكن تصنيفه في خانة استعمال قضايا السياسة الخارجية في الصراع السياسي الداخلي

• طارق: بلاغ الخارجية المغربية لايتناسب وتصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال

توالت الاتهامات المشبوهة والهجومات الحاقدة على حزب الاستقلال وأمينه العام على إثر حديث الأخ حميد شباط خلال لقاء تكويني أمام مناضلات ومناضلي المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن كون موريتانيا كانت جزءا من المغرب، علما بأن الموضوع جاء في سياق استحضار مرحلة من تاريخ المغرب المعاصر، واستعراض أهم المحطات في التاريخ السياسي للمملكة وما طبعها من اختلافات بين مختلف الأطراف، حيث كان محل نقاش و انقسام في المغرب و موريتانيا بما لا يمكن لأية جهة أن تزيله كحقيقة تاريخية.

وفي هذ الإطار اعتبر سعيد الصديقي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي في تصريح خص به موقع “استقلال.انفو”، أن حديث الأمين العام لحزب الاستقلال عن موضوع المذكور باعتباره واقعا تاريخيا وفي لقاء تكويني فلا يثر الأمر أي إشكال لاسيما وأن المغرب كان يتعبر رسميا موريتانيا جزءا من التراب المغرب، ولم يعترف بها كيانا مستقلا حتى عام 1969.

وسجل الأستاذ الجامعي أن بلاغ وزارة الخارجية وحدته من الصعب فهمهما، خاصة أن الأمين العام لحزب الاستقلال حاليا لا يتحمل أي مسؤولية حكومية، ولم يتكلم باسم الدولة المغربية، وسبق له أن عبر عن مواقف مشابهة في الماضي ولم تثر ردود فعل من قبل وزارة الخارجية، مؤكدا أن الحديث عن هذا الموضوع لم يصدر عن مسؤول سياسي في الدولة، ومن ثم لا تتحمل الدولة أي مسوولية.

وأبرز الصديقي أن بلاغ الخارجية يمكن اعتباره انعكاسا للشنآن السياسي الموجود حاليا بين حزب الاستقلال وبعض الفاعلين السياسيين، مضيفا أن بالإمكان تصنيف في خانة استعمال لقضايا للسياسة الخارجية في الصراع السياسي الداخلي.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بالإمارات أن ما يقال عن السياق الزمني المتمثل في استعداد المغرب للانظمام إلى مؤسسة الاتحاد الافريقي والشرط الذي تريد بعض الدول فرضه على المغرب والمتمثل بالاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار، أن وزارة الخارجية كان بإمكانها أن توضح موقفها في بلاغ لكن ليس بالحدة واللغة اللتين استعملتا في بلاغها.

ومن جهة ثانية اعتبر حسن طارق أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، من خلال تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن قوة رد وزارة الخارجية المغربية على تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال، غير متناسبة مع تصريح حميد شباط.