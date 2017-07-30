هذه حقيقة استفادة هند العشابي من العفو الملكي

العلم الإلكترونية

على عكس ما كان متوقعا، لم تشمل لائحة العفو الملكي لعيد العرش، اسم هند العشابي، سيدة الأعمال المغربية، القابعة وراء القضبان في سجن العرجات في مدينة سلا.

وعلم من مصادر مطلعة، أن سيدة الأعمال المغربية، هند العشابي لم تستفد من العفو الملكي، كما أنها لم تغادر أسوار سجن العرجات، ليلة أمس السبت، كباقي المعتقلين، الذين حصلوا على العفو الملكي بمناسبة عيد العرش.

من جهته، أضاف مصدر مقرب من عائلة العشابي أن العائلة تأملت العفو عن ابنتها بمناسبة عيد العرش، وانتظرت خبر الإفراج، يوم أمس السبت، خصوصا بعد تداول أخبار تفيد وجود اسم هند العشابي في لائحة المعفى عنهم، قبل التأكد أن الخبر غير صحيح.

مقابل ذلك، حاولت هيأة دفاع هند العشابي التأكد من خبر الإفراج عن موكلتها منذ الساعات الأولى من مساء أمس السبت، لكن عدم مغادرة العشابي للسجن قبل منتصف ليلة السبت، تأكد معه أن سيدة الأعمال المغربية لم تستفد من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش.

وكان صادق العشابي، الابن البكر لسيدة الأعمال المغربية، قد ظهر في فيديو قبل أيام، يطلب من خلاله من الملك مساعدة والدته لتجاوز محنتها، وخروجها من السجن للعودة إلى أطفالها.

وتحاكم هند العشابي، المالكة لشركة الطيران الخاص، بتهمة الخيانة الزوجية، التي وجهها إليها طليقها السابق، صادق المعروفي، سفير الكويت في فيينا، بينما حصلت عليه على البراءة من تهمة خيانة الأمانة، التي وجهتها لها سفارة الكويت في المغرب.