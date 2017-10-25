هذه بعض الأسباب من وراء إقالة وزراء ومسؤولين
تعثر في بناء مركز صحي جهوي واختلال في تجهيز المركز الجهوي للايكلوجيا وعدم تجهيز 5 مراكز صحية
خلل في إنجاز مسرح وإحداث معهد للموسيقى ودار للثقافة بإمزورن
تعطيل التأهيل الحضري التكميلي بكل من الحسيمة واجدير وإمزورن وبني بوعياش وتارجيست والمراكز الناشئة
- العلم: عزيز اجهبلي
أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو في التقرير الذي قدمه أمام الملك بالرباط أول أمس الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، أنه فيما يخص الاتفاقية الاطار التي تم توقيعها أمام جلالة الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2015 ، والتي تشكل الاطار التعاقدي بين جميع الأطراف، وهذه الاتفاقية الاطار نصت على إحداث لجنة للتتبع والتنسيق يترأسها عامل اقليم الحسيمة ولجنة مركزية للتتبع دون تحديد رئيسها.
وفي هذا الاطار تعاقدت أكثر من 21 جهة على انجاز برامج للتنمية المجالية باقليم الحسيمة برسم سنوات (2015 – 2019) وقدرت الكلفة الاجمالية ب 6515٫5 مليون درهم.
وشمل برنامج التنمية المجالية لاقليم الحسيمة التجهيزات التحتية بما في ذلك الطرق والإنارة العمومية والكهرباء والماء الصالح للشرب، كما ضم هذا البرنامج محور القطاعات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والرياضة.
وفيما يتعلق بالمسؤولين الحكوميين الذين تم إعفاؤهم من مهامهم، فإنهم تعهدوا بتوفير اعتمادات لانجاز مشاريع هذا البرنامج بالنسبة لوزارة السكنى وسياسة المدينة، فقد تعهدت في إطار هذا البرنامج بتوفير غلاف مالي يناهز 420 مليون درهم لانجاز تثبيت انجرافات بالمراكز الحضرية والمناطق القروية الآهلة بالسكان والتأهيل الحضري التكميلي لكل من جماعة الحسيمة وجماعة أجدير وإمزورن وبني بوعياش وتارجيست والمراكز الناشئة.
وفي نفس البرنامج التزمت وزارة السياحة بتوفير مبلغ مالي يقدر ب 40 مليون درهم من أجل إعداد برنامج تواصلي وإنعاش الوجهة السياحية للحسيمة.
أما وزارة الثقافة فالتزمت بتوفير اعتمادات مالية تقدر ب 60 مليون درهم لبناء مسرح وإحداث معهد للموسيقى ودار للثقافة بمدينة امزورن وتأهيل ورد الاعتبار للمواقع التاريخية.
أما وزارة الشباب والرياضة، فإنها تعهدت بتوفير اعتمادات مالية تصل إلى 250 مليون درهم لبناء الملعب الكبير لكرة القدم واحداث مسبح أولى وقاعة مغطاة بمواصفات دولية بمدينة الحسيمة، بكل من الجماعة الحضرية لأجدير ومركز الجماعات القروية لا ساكن، وإحداث ملاعب رياضية لفرق الهواة وتوفير دور الشباب للمراكز الحضرية والمراكز الناشئة، وإحداث ملاعب رياضية متعددة الاختصاصات بالجماعات القروية وتكسية الملاعب الحالية بالعشب الاصطناعي.
أما وزارة الصحة فالتزمت بتوفير اعتمادات مالية تقدر ب 330 مليون درهم قصد بناء وتأهيل مركز صحي جهوي يستجيب لحاجيات المنطقة وتأهيل المنشآت الصحية بالإقليم وتجهيز المركز الجهوي للانكولوجيا وبناء وتجهيز 5 مراكز صحية للقرب.
وتكلفت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة بتوفير مبلغ مالي يقدر ب 84 مليون درهم لانجاز مطرح للنفايات البيجماعتية المتواجد بالجماعة الحضرية لتارجيست وتأهيل المطرح الحالي وتأهيل مطارح النفايات بالإقليم والقضاء على النقط السوداء.
والتزم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتوفير الاعتمادات الضرورية والبالغة 726 مليون درهم قصد إحداث محطة لتحلية ماء البحر وتزويد الجماعات والدواوير التابعة لاقليم الحسيمة بالماء الصالح للشرب وتجديد وتوسيع شبكات الماء وتجديد وتوسيع شبكات الكهرباء في إطار برنامج التأهيل الحضري والمجالي وطمر الأسلاك الكهربائية في كل مدن الإقليم والمراكز الناشئة، واتمام كهربة الدواوير المتبقية بالإقليم للوصول إلى نسبة 100٪.
والتزمت وزارة الداخلية بتوفير غلاف مالي يقدر ب 1200 مليون درهم للمساهمة في تمويل هذا البرنامج، كما التزمت نفس الوزارة بتحويل مساهمتها لدى ميزانية المجلس الاقليمي للحسيمة ويسند لعمالة الحسيمة دور صاحب المشروع المنتدب قصد الاشراف وتتبع إنجاز مشاريع البرامج الممولة من طرف وزارة الداخلية.
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