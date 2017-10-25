هذه بعض الأسباب من وراء إقالة وزراء ومسؤولين

تعثر‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬جهوي‭ ‬واختلال‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬المركز‭ ‬الجهوي‭ ‬للايكلوجيا‭ ‬وعدم‭ ‬تجهيز‭ ‬5‭ ‬مراكز‭ ‬صحية

خلل في إنجاز مسرح وإحداث معهد للموسيقى ودار للثقافة بإمزورن

تعطيل‭ ‬التأهيل‭ ‬الحضري‭ ‬التكميلي‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬الحسيمة‭ ‬واجدير‭ ‬وإمزورن‭ ‬وبني‭ ‬بوعياش‭ ‬وتارجيست‭ ‬والمراكز‭ ‬الناشئة

العلم: عزيز اجهبلي

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأول‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬ادريس‭ ‬جطو‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬أمام‭ ‬الملك‭ ‬بالرباط‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬2017،‭ ‬أنه‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاطار‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬أمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بتاريخ‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬2015 ‭ ، ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬الاطار‭ ‬التعاقدي‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬وهذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاطار‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬لجنة‭ ‬للتتبع‭ ‬والتنسيق‭ ‬يترأسها‭ ‬عامل‭ ‬اقليم‭ ‬الحسيمة‭ ‬ولجنة‭ ‬مركزية‭ ‬للتتبع‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬رئيسها‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬تعاقدت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬جهة‭ ‬على‭ ‬انجاز‭ ‬برامج‭ ‬للتنمية‭ ‬المجالية‭ ‬باقليم‭ ‬الحسيمة‭ ‬برسم‭ ‬سنوات‭ (‬2015‭ – ‬2019‭) ‬وقدرت‭ ‬الكلفة‭ ‬الاجمالية‭ ‬ب‭ ‬6515٫5‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭.‬

وشمل‭ ‬برنامج‭ ‬التنمية‭ ‬المجالية‭ ‬لاقليم‭ ‬الحسيمة‭ ‬التجهيزات‭ ‬التحتية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الطرق‭ ‬والإنارة‭ ‬العمومية‭ ‬والكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب،‭ ‬كما‭ ‬ضم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬محور‭ ‬القطاعات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والرياضة‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إعفاؤهم‭ ‬من‭ ‬مهامهم،‭ ‬فإنهم‭ ‬تعهدوا‭ ‬بتوفير‭ ‬اعتمادات‭ ‬لانجاز‭ ‬مشاريع‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بالنسبة‭ ‬لوزارة‭ ‬السكنى‭ ‬وسياسة‭ ‬المدينة،‭ ‬فقد‭ ‬تعهدت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بتوفير‭ ‬غلاف‭ ‬مالي‭ ‬يناهز‭ ‬420‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬لانجاز‭ ‬تثبيت‭ ‬انجرافات‭ ‬بالمراكز‭ ‬الحضرية‭ ‬والمناطق‭ ‬القروية‭ ‬الآهلة‭ ‬بالسكان‭ ‬والتأهيل‭ ‬الحضري‭ ‬التكميلي‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬الحسيمة‭ ‬وجماعة‭ ‬أجدير‭ ‬وإمزورن‭ ‬وبني‭ ‬بوعياش‭ ‬وتارجيست‭ ‬والمراكز‭ ‬الناشئة‭.‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬البرنامج‭ ‬التزمت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬بتوفير‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬يقدر‭ ‬ب‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعداد‭ ‬برنامج‭ ‬تواصلي‭ ‬وإنعاش‭ ‬الوجهة‭ ‬السياحية‭ ‬للحسيمة‭.‬

أما‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬فالتزمت‭ ‬بتوفير‭ ‬اعتمادات‭ ‬مالية‭ ‬تقدر‭ ‬ب‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬لبناء‭ ‬مسرح‭ ‬وإحداث‭ ‬معهد‭ ‬للموسيقى‭ ‬ودار‭ ‬للثقافة‭ ‬بمدينة‭ ‬امزورن‭ ‬وتأهيل‭ ‬ورد‭ ‬الاعتبار‭ ‬للمواقع‭ ‬التاريخية‭.‬

أما‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬فإنها‭ ‬تعهدت‭ ‬بتوفير‭ ‬اعتمادات‭ ‬مالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬لبناء‭ ‬الملعب‭ ‬الكبير‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واحداث‭ ‬مسبح‭ ‬أولى‭ ‬وقاعة‭ ‬مغطاة‭ ‬بمواصفات‭ ‬دولية‭ ‬بمدينة‭ ‬الحسيمة،‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬الجماعة‭ ‬الحضرية‭ ‬لأجدير‭ ‬ومركز‭ ‬الجماعات‭ ‬القروية‭ ‬لا‭ ‬ساكن،‭ ‬وإحداث‭ ‬ملاعب‭ ‬رياضية‭ ‬لفرق‭ ‬الهواة‭ ‬وتوفير‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬للمراكز‭ ‬الحضرية‭ ‬والمراكز‭ ‬الناشئة،‭ ‬وإحداث‭ ‬ملاعب‭ ‬رياضية‭ ‬متعددة‭ ‬الاختصاصات‭ ‬بالجماعات‭ ‬القروية‭ ‬وتكسية‭ ‬الملاعب‭ ‬الحالية‭ ‬بالعشب‭ ‬الاصطناعي‭.‬

أما‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬فالتزمت‭ ‬بتوفير‭ ‬اعتمادات‭ ‬مالية‭ ‬تقدر‭ ‬ب‭ ‬330‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬قصد‭ ‬بناء‭ ‬وتأهيل‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬جهوي‭ ‬يستجيب‭ ‬لحاجيات‭ ‬المنطقة‭ ‬وتأهيل‭ ‬المنشآت‭ ‬الصحية‭ ‬بالإقليم‭ ‬وتجهيز‭ ‬المركز‭ ‬الجهوي‭ ‬للانكولوجيا‭ ‬وبناء‭ ‬وتجهيز‭ ‬5‭ ‬مراكز‭ ‬صحية‭ ‬للقرب‭.‬

وتكلفت‭ ‬الوزارة‭ ‬المنتدبة‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬والمعادن‭ ‬والماء‭ ‬والبيئة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالبيئة‭ ‬بتوفير‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬يقدر‭ ‬ب‭ ‬84‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬لانجاز‭ ‬مطرح‭ ‬للنفايات‭ ‬البيجماعتية‭ ‬المتواجد‭ ‬بالجماعة‭ ‬الحضرية‭ ‬لتارجيست‭ ‬وتأهيل‭ ‬المطرح‭ ‬الحالي‭ ‬وتأهيل‭ ‬مطارح‭ ‬النفايات‭ ‬بالإقليم‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬النقط‭ ‬السوداء‭.‬

‭ ‬والتزم‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬بتوفير‭ ‬الاعتمادات‭ ‬الضرورية‭ ‬والبالغة‭ ‬726‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬قصد‭ ‬إحداث‭ ‬محطة‭ ‬لتحلية‭ ‬ماء‭ ‬البحر‭ ‬وتزويد‭ ‬الجماعات‭ ‬والدواوير‭ ‬التابعة‭ ‬لاقليم‭ ‬الحسيمة‭ ‬بالماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬وتجديد‭ ‬وتوسيع‭ ‬شبكات‭ ‬الماء‭ ‬وتجديد‭ ‬وتوسيع‭ ‬شبكات‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬التأهيل‭ ‬الحضري‭ ‬والمجالي‭ ‬وطمر‭ ‬الأسلاك‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مدن‭ ‬الإقليم‭ ‬والمراكز‭ ‬الناشئة،‭ ‬واتمام‭ ‬كهربة‭ ‬الدواوير‭ ‬المتبقية‭ ‬بالإقليم‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬100٪‭.‬

والتزمت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بتوفير‭ ‬غلاف‭ ‬مالي‭ ‬يقدر‭ ‬ب‭ ‬1200‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬كما‭ ‬التزمت‭ ‬نفس‭ ‬الوزارة‭ ‬بتحويل‭ ‬مساهمتها‭ ‬لدى‭ ‬ميزانية‭ ‬المجلس‭ ‬الاقليمي‭ ‬للحسيمة‭ ‬ويسند‭ ‬لعمالة‭ ‬الحسيمة‭ ‬دور‭ ‬صاحب‭ ‬المشروع‭ ‬المنتدب‭ ‬قصد‭ ‬الاشراف‭ ‬وتتبع‭ ‬إنجاز‭ ‬مشاريع‭ ‬البرامج‭ ‬الممولة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬