هذه أبرز الأرقام المالية التي صرفتها الجامعة السنة الماضية

العلم الإلكترونية

قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن مشاركة المنتخب الوطني المغربي بكأس الأمم الإفريقية “نسخة الغابون2017″، كلفت الجهاز الوصي على اللعبة 6,3 مليون درهماً تقريباً.

وأوضح لقجع على هامش فعاليات الجمع العام، للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المقام، مساء اليوم الأحد، بالصخيرات، بأن التكاليف السنوية للمنتخب الوطني الأول الخاصة بالتنقل والسكن بلغت 35,7 مليون درهماً و7,1 مليون درهم للمعسكرات الخارجية والداخلية، في حين أن الأطر الوطنية (11) لجميع فئات المنتخبات بلغت في سنة واحة 42,5 مليون درهماً.

يٌشار إلى أن لقجع، اختار تقديم عرض مبسط للتقرير المالي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمام الحاضرين بعد التصويت بالإجماع على الأدبي.