هذا هو مصير اللاجئين السوريين الذين أمر الملك بدخولهم إلى المغرب

العلم الإلكترونية

كشف مصدر مطلع، أن اللاجئين الذين سبق للعاهل المغربي أن أمر بإدخالهم إلى التراب الوطني بعد قضائهم أكثر من شهر ونصف على الحدود المغربية الجزائرية، قد غادروا المغرب إلى وجهات مختلفة.

وكشف المصدر ذاته، أن اللاجئ أيمن الحاج، الملقب بأبو إياد، والذي كان المتحدث باسم اللاجئين، انتقل إلى كندا، رفقة عدد من اللاجئين الأخرين، فيما اختار بعضهم التوجه إلى ألمانيا، كما أن بعضهم توجه إلى السويد وفق المصدر ذاته.

وكشف مصدر مطلع، أن عملية الإنتقال من المغرب إلى هذه الدول، بعدما عبرت الدول المستقبلة عن رغبتها في استقبالهم على أراضيها، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

للإشارة، كان الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته للمصالح المختصة، لاستقبال اللاجئين المعنيين، وعددهم 28 من أصل 41، فيما سبق لـ13 منهم أن تسللوا عبر الحدود إلى التراب الوطني.