هذا ما راج بين النقابات ووزير التعليم

العلم: الرباط

عقد وزير التربية الوطنية يوم الثلاثاء المنصرم، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هم بالأساس الاستماع إلى أجوبة الوزارة حول المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات المقدمة في الاجتماع الأول للوزارة مع النقابات الذي انعقد بتاريخ 26 أبريل 2017. وقد همت هذه الردود بالأساس ملفات ضحايا النظامين الأساسيين، ومسلك الإدارة التربوية، والمكلفة بالتدريس خارج المهم الأصلي والترقية بالشواهد.

في هذا السياق، اقترحت الوزارة بالنسبة لضحايا النظامين منح هؤلاء أقدمية اعتبارية للترقي إلى السلم 11 خاصة للمقبلين على التقاعد، وهو العرض الذي رفضته الجامعة الحرة للتعليم على اعتبار عدم جدوى هذا المقترح خاصة في ظل التراجعات التي ستعرفها الوضعية المالية للمحالين على التقاعد مع احتساب معدل أجر 8 سنوات الأخيرة.

وبالنسبة لمسلك الإدارة التربوية، فقد اقترحت الوزارة تسمية خريجي المسلك في إطار متصرف تربوي مع فتح إمكانية الترقي إلى خارج السلم. وبالنسبة للممارسين عن طريق الإسناد فتقترح الوزارة اجتياز هذه الفئة للمجزوءات عن طريق التكوين عن بعد ويحتسب لهم تاريخ النجاح بمثابة تاريخ التسمية في إطار متصرف تربوي.

وحول ملف الترقي بالشواهد لحاملي دبلوم مهندس دولة والحاصلين على الشواهد من دول أجنبية، فقد صرحت الوزارة بأن مشكل المعادلة قد تم حله وسيتم اعتبار تاريخ النجاح في الامتحان بمثابة تاريخ التسمية في الإطار الجديد. بالنسبة لملفي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي وترقية القابعين في السلم 9 فقد صرح وزير التربية الوطنية بوجود تحفظ لوزارة المالية على هذين الملفين وقد التزم بإعادة طرحهما للنقاش في أقرب فرصة مع وزير المالية.

وقد تم إرجاء باقي النقط للمناقشة اليوم الخميس مع مدير الموارد البشرية، وبالنسبة لملف الحركة الانتقالية التي تمثل نقطة خلافية حيث اقترحت الوزارة إتمام الحركات المحلية وإعلان عنها قبل تشكيل لجن البت في الطعون مع العزم على تنظيم حركة وطنية وجهوية وإقليمية شهر أكتوبر المقبل لاستدراك الموسم الحالي، وإعلان نتائجها قبل دجنبر مع فسح المجال للتقاعد النسبي والملفات الصحية والتبادل الآلي .

وحددت بداية شهر اكتوبر لحسم في باقي الملفات العالقة بعد رد القطاعات الحكومية. وبالنسبة للمساعدين التقنين والإداريين والأطر المشتركة سيتم تقديم مقترح مشروع النظام الاساسي لمناقشته. كما طلب الوزير مهلة إلى غاية أكتوبر من أجل استكمال المناقشة بالملفات العالقة مع القطاعات المعنية.