تراوح الأوضاع مكانها منذ ليلة السبت الماضي، ولم يبد في الأفق خلال الثلاثة أيام الماضية مايؤشر على تعبيد الطريق نحو هدف معين.

فلم يجر أي اتصال بين الفرقاء السياسيين بعد اللقاء الذي جمع الأستاذ عبد الالاه بنكيران رئيس الحكومة المعين والوفد القيادي الاستقلالي مساء يوم السبت الماضي. وانتبه جميع الفرقاء إلى أن التصريحات الصحافية لا تزيد الوضع إلا تعقيدا، فأحجموا عن الكلام باستثناء مانشرته يومية «الأحداث المغربية» من تصريح للسيد محند العنصر الزعيم الخالد لحزب الحركة الشعبية الذي قال: «اتفقنا مع بنكيران على استبعاد حزب الإستقلال، وننتظر رده لمواصلة تشكيل الحكومة» وهو التصريح الذي لايكتسي أية أهمية لأن محند العنصر لم يكن معنيا بالحضور في اللقاء الأخير الذي جمع أخنوش ببنكيران، وأنه حضر بعدما اتصل أخنوش هاتفيا ببنكيران يستأذنه في حضور العنصر إلى جانبه، وهو الأمر الذي صعب على بنكيران رفضه لأسباب تتعلق بالمجاملة، ومن حق بنكيران أن يتساءل اليوم باستغراب كيف أضحى للرجل رأي وموقف في هذه القضية الشائكة.

لم تجر أية مفاوضات ولامشاورات خلال الأيام الثلاثة الماضية، لكن الاتصالات غير الرسمية تواصلت بين قياديين حزبيين تقلب وجوها كثيرة لمخارج للوضع الحالي.

موازاة مع ذلك يتواصل القصف الإعلامي لجوقة إعلامية مصغرة ويقتصر القصف الإعلامي على استهداف حزب الاستقلال أولا وحزب العدالة والتنمية ثانيا، وتجسد ذلك من خلال كتابة مقالات كثيرة من طرف كتبة مسخرين، وعبر افتعال الأخبار والوقائع للتعتيم على الحقائق كما هي ومغالطة الرأي العام، وهو القصف الذي لم يخلف أية خسائر في الجهة الأخرى، بل يمكن القول إنه زاد من منسوب شعبية هذين الحزبين، لأن الرأي العام فهم وأدرك جيدا أن الأمر يتعلق بكتيبة مأجورة عند أسيادها كلفت بخوض حرب بالوكالة، ومن جهة أخرى يواصل حزب الاستقلال أداءه التنظيمي والسياسي في أجواء جد إيجابية، حيث أن السرعة القصوى للتحضير للمؤتمر العام السابع عشر للحزب ستنطلق يوم السبت المقبل السابع من يناير الجاري حيث ستلتئم اللجنة التحضيرية في اجتماع عام لها.