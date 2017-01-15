هاري: يدي بدأت تتماثل للشفاء ومستعد للإنتقام شهر ماي المقبل

الحياة علمتني أن الاختبار يجعلنا أقوى » ، هكذا علق البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ بدر هاري على هزيمته في النزال الذي جمعه بالهولندي ريكو إثر إصابته على مستوى اليد، واليوم يثبت أن الاختبار جعله فعلا أقوى حيث أكد في تصريح للموقع الأمريكي بلودي البو أنه يده تتماثل إلى الشفاء ومستعد للانتقام من منافسه الهولندي شهر ماي المقبل.

وأوضح هاري لذات الموقع، أن يده بدأت تتحسن يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه « جد متحمس لاستئناف التداريب من جديد، وأتمنى أن يتم اجراء مباراة العودة في اقرب وقت ممكن، وغالبا ما ستكون شهر ماي أو يونيو المقبل ».

يشار إلى أن بدر هاري كان قد انهزم في نزاله التاريخي ضد الهولندي ريكو فيرهوفين، برسم « السلسلة العالمية الغلوري » للكيك بوكسينغ، بمدينة أوبرهوسن الألمانية، حيث تعرض لإصابة بليغة على مستوى يده اليمنى خلال الجولة الثانية؛ حتمت عليه عدم إكمال المباراة وإعلان الحكم عن نهايتها بفوز الهولندي ريكو..

وتقدم المغربي في نهاية المباراة بالاعتذار لكل الجماهير التي تابعت اللقاء، كما وعد خصمه الهولندي بإعادة تنظيم المباراة والفوز عليه السنة القادمة بعد أن يتعافى من الإصابة.