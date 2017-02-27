نوع جديد من إنفلوانزا الطيور يهدد المغرب وإسبانيا تعلن حالة استنفار

• العلم الالكترونية: متابعة

كشفت مصادر مطلعة إن سلالة جديدة من إنفلوانزا الطيور تهدد المغرب، بعد إعلان إسبانيا، حالة استنفار قصوى، بعد نفوق طيور اللقالق، واكتشاف إصابة طيور البط، في مزرعة كاطالونيا، شمال شرق البلاد، معلنة بذلك أنها ستذبح 17 ألف بطة.

وأعلنت إسبانيا ظهور السلالة (H5N8) شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور، كما أعلن المعمل البيطري المركزي في ألجيتي على مشارف مدريد ليل الأربعاء ظهور الفيروس بمزرعة للبط قرب جيرونا.

وأكد مختصون، أن انتقال العدوى إلى الطيور في المغرب، أمر وارد، بحكم أن الفترة الحالية تعرف هجرة كبيرة للطيور نحو المناطق الدافئة.

وتسبب هذه السلالة من الفيروس نفوق الدواجن لكن لم يتم رصدها بين البشر. وانتشرت في أجزاء مختلفة من أوروبا والشرق الأوسط منذ أواخر العام الماضي مما أدى إلى ذبح مئات الآلاف من الدواجن وفرض إبقاء الطيور داخل أماكن مغلقة