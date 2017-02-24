نهج ميركل المتشدد – نهاية ثقافة الترحيب في ألمانيا؟

كسبت ألمانيا سمعة طيبة على مستوى العالم بفضل ثقافة الانفتاح على اللاجئين. ثقافة بدأت تنمحي تدريجيا. فالحكومة الألمانية بدأت تعمل بشكل تدريجي على تشديد سياسة اللجوء، في محاولة لاستيعاب نفوذ اليمين الشعبوي المتصاعد. ورغم ذلك يحاول سنويا عشرات الآلاف من اللاجئين القدوم إلى أوروبا من سوريا وأفغانستان والعراق وإفريقيا. هؤلاء الناس يخاطرون بحياتهم لعبور الأسيجة الحدودية والبحر المتوسط. وفي الأثناء أصبحت ألمانيا تتجه إلى عزل نفسها، وتقوم بترحيل المزيد من طالبي اللجوء حتى إلى مناطق الأزمات مثل أفغانستان. فهل يعني ذلك إلغاء حق اللجوء فعليا؟ وهل تتجاوز الحكومة الألمانية حقوق الإنسان؟