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نهاية التوظيف في التعليم العمومي.. الحكومة تقر التعاقد بـ”الكونطرا” بشكل نهائي ولا رجعة فيه..!!

  • 20 أكتوبر 2017

نهاية التوظيف في التعليم العمومي.. الحكومة تقر التعاقد بـ”الكونطرا” بشكل نهائي ولا رجعة فيه..!!

 

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