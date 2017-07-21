نقيب الصحفيين المغاربة: إذا كان حميد المهدوي يزعج بعض الأشخاص فليعلنوها صراحة

العلم الإلكترونية – بديل – متابعة

دخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط اعتقال الزميل حميد المهدوي، رئيس تحرير موقع “بديل”، حيث عبر رئيسها الزميل عبد الله البقالي، أنه “ضد هذا الاعتقال وأن النقابة ستقوم باللازم في هذا الصدد”.

وأضاف نقيب الصحفيين المغاربة الذي كان يتحدث لـموقع ”بديل” الإخباري، “إن المهدوي حسب المعطيات التي نتوفر عليها كان يغطي حراك الريف وبالتالي أي مساس به يعتبر أيضا مساسا بمهمته الصحفية التي كان يقوم بها”.

وتابع البقالي في ذات التصريح قائلا: “إذا كانت هناك تصفية حسابات أخرى لا يمكن تصريفها بهذه الطريقة، وأنه إذا كان المهدوي يزعج بعض الأشخاص فليعلنوها صراحة”.

وأفادت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” في بيان لها، أنها تتابع باهتمام كبير اعتقال الزميل حميد المهدوي مدير موقع “بديل”، مؤكدة على أن المعطيات التي تتوفر عليها تفيد أن الشرطة اعتقلت المعني بالأمر من داخل سيارته وليس من ساحة المسيرة كما تروج لذلك بعض الأوساط.

وألحت النقابة ضمن بيان توصل به “العلم الإلكترونية”، على ضرورة إطلاق سراح جميع النشطاء الإعلاميين الذين اعتقلوا أثناء تغطيتهم لفعاليات حراك الريف مؤكدة “أنها ستتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع بما يجب من مسؤولية واهتمام”.

واشارت النقابة إلى أن كثير من الزملاء الصحافيين تعرضوا لسلوكات مشينة أثناء قيامهم بواجبهم في تغطية مسيرة 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، حيث أصرت قوات الأمن على منع كثير من الصحافيين من الوصول إلى مكان الحادث وخاطبتهم بلغة تفتقد إلى اللياقة.

ونبهت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، إلى الخطورة البالغة التي تكتسيها سلوكات بعض الأفراد من خلال استهداف الصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني وتدعو بإلحاح إلى وضع حد لها واحترام العمل الصحافي.