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نقل مريضة في حالة صحية حرجة بواسطة مروحية طبية من جماعة محاصرة بالثلوج

نقل مريضة في حالة صحية حرجة بواسطة مروحية طبية من جماعة محاصرة بالثلوج

قامت مندوبية وزارة الصحة بإقليم أزيلال، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصلحة الاستعجالية (سامو) بمراكش، زوال الثلاثاء 27 دجنبر، بنقل سيدة تبلغ من العمر 57 سنة، من دوار اكرد نتاوريرت التابع للجماعة الترابية زاوية احنصال بإقليم أزيلال المحاصرة حاليا بالثلوج، إلى المستشفى الاقليمي بأزيلال. 

وأوضح بلاغ للوزارة اليوم، أن هذه السيدة كانت تشكو من مضاعفات ارتفاع الضغط الدموي مع آلام على مستوى القفص الصدري نتج عنه تدهور في حالتها الصحية.  وبعد معاينتها من طرف طاقم طبي وتمريضي وتقديم الاسعافات الأولية لها، يضيف البلاغ، تم نقلها على متن المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة بجهة مراكش رفقة طاقم طبي، إلى مستعجلات المستشفى الاقليمي بأزيلال لمواصلة العلاج والاستشفاء.

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