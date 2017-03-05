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نقل عشرات العمال بريشبوند إلى المستشفى بسبب الإختناق

نقل عشرات العمال بريشبوند إلى المستشفى بسبب الإختناق

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