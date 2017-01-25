نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة إلى فاس بواسطة المروحية الطبية

تم نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة في اتجاه المركز الاستشفائي الجامعي (الحسن الثاني) بفاس ، الأربعاء 25 يناير ، بواسطة المروحية الطبية التابعة للمديرية الجهوية للصحة.

ويتعلق الأمر بشخصين (رجل وامرأة) نقلا من المستشفى الميداني المتنقل بجماعة لقباب بإقليم خنيفرة، والذي كانت أقامته وزارة الصحة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وكذا بأم شابة من الجماعة القروية طهر السوق (45 كلم قرب مدينة تاونات).

ووفق المركز الاستشفائي الجامعي (الحسن الثاني)، فإن أحد الأشخاص كان يعاني من أزمة قلبية، والآخر من اضطراب في الوعي نتيجة ورم على مستوى الدماغ، فيما كانت الأم الشابة مصابة بنزيف ناجم عن حمل، حيث تمت عملية نقلهم جميعا إلى المركز « في ظروف جيدة ».

وأوضح المصدر أن المرأة الحامل وهي أم لستة أطفال وتبلغ من العمر 35 سنة، قد أدخلت، مباشرة بعد وصولها للمركز ، مصلحة التوليد وأمراض النساء، فيما أحيل الشخصان الآخران (72 عاما و62 عاما) على مصلحة المستعجلات وأمراض القلب.

وأضاف أن نقل هؤلاء المرضى إلى المركز الاستشفائي (الحسن الثاني) تم بغرض ضمان التكفل الكامل بحالاتهم وتمكينهم من متابعة الاستشارات والعلاجات الضرورية.