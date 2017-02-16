نقل امراة تعاني مضاعفات أزمة تنفسية حادة بمروحية وزارة الصحة من المستشفى المدني بالقباب إلى ابن رشد بالبيضاء

العلم الإلكترونية: متابعة

في إطار تدخلات المروحية الطبية لوزارة الصحة لإنقاذ الحالات الاستعجالية بالمناطق الجبلية والصعبة الولوج بجهة بني ملال خنيفرة، تم صباح يومه الخميس 16 فبراير ،2017 نقل وإسعاف امرأة، في عقدها الخامس، على إثر مضاعفات جانبية وضيق حاد في التنفس، ناتج عن تضخم وامتداد للغدة الدرقية. وذلك بواسطة المروحية الطبية لمصلحة الاسعاف الطبي الاستعجالي SAMU 09 التابعة للمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة الحسيمة، من المستشفى الميداني المقام حاليا بالقباب بإقليم خنيفرة الى مصلحة طب وجراحة الأنف والحنجرة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.



والجذير بالذكر، فان المريضة حاملة لبطاقة راميد، تنتمي لدوار تاكيوت بالجماعة القروية تانانت التابعة لإقليم ازيلال، انتقلت الى جماعة القباب لإجراء فحوصات واستشارة طبية بالمستشفى المدني لوزارة الصحة، بعد إصابتها بانتفاخ على مستوى الغدة الدرقية. وقد أظهرت المعاينة الطبية من طرف الطاقم الطبي المختص بالمستشفى الميداني بالقباب أن حالتها الصحية تقتضي تدخلا طبيا استعجاليا من المستوى الثالث.

وقد تمت هذه العملية بتنيسق تام ومحكم بين المديرية الجهوية للصحة بني ملال خنيفرة والمندوبية الاقليمية للصحة بخنيفرة والسلطات المحلية ومصلحة الاسعاف الطبي الاستعجالي SAMU 09 التابعة للمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة الحسيمة.