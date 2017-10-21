نفق بطول 2 كلم للتخفيف من اكتظاظ الطرق بالدار البيضاء

العلم الإلكترونية

شرعت منذ أشهر الآليات الثقيلة لشركة ماكيول التركية المتخصصة في الأشغال الكبرى وإنجاز البنى التحتية في حفر النفق تحت أرضي “الموحدين” بمدينة الدار البيضاء، وهو نفق بطول 2270 مترا بما فيه 1890 متر تحت أرضي.

وتطمح المدينة من خلال هذا النفق التحت أرضي لتغيير مستوى جميع ملتقيات الطرق على طول شارع الموحدين، وشارع سيدي محمد بن عبد الله، ومحج زايد أوحمد، قبل أن ينتهي بشارع القوات المسلحة الملكية بعد ملتقى الطرق زلاقة.

وكانت الصفقة قد استقرت على الشركة التركية العام الماضي بعد طلب عروض أطلقته شركة “الدار البيضاء للتهيئة”.

ويتضمن المشروع على المستوى الأرضي تهيئة جميع ملتقيات الطرق على المستوى الأرضي وتهيئة الطرق على المستوى الأرضي عن طريق إحداث مسلكين في كل اتجاه، مع إعادة تهيئة ساحة الزلاقة لتمكين عبور الخط الخامس للترامواي وتخفيف الازدحام على مستوى نقط المرور، فضلا عن تهيئة مواقف عمومية للسيارات.

وعلى مستوى البنية التحت أرضية، فتهم تهيئة نفق تحت أرضي متكون من مسلكين في كل اتجاه من أجل حركة السير، وتجهيز الممر تحت أرضي بكاميرات مراقبة وبمعدات الكشف عن الحرائق ومعدات التهوية، وبناء وتجهيز مركز رئيسي للتدبير يتولى مهمة تدبير استخدام الممر، وخصوصا الإنارة والتشوير وتوليد الكهرباء.

وسيكلف المشروع 600 مليون درهم، تساهم فيها وزارة الداخلية عن طريق المديرية العامة للجماعات المحلية ب50 مليون درهم ووزارة الاقتصاد والمالية (وصال الدار البيضاء – الميناء) ب250 مليون درهم والجماعة الحضرية للدار البيضاء ب 60 مليون درهم وشركة المنار للتنمية ب240 مليون درهم.

ومن المنتظر أن تمتد الأشغال 36 شهرا على أن تنتهي في مارس من عام 2019.