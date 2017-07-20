نشطاء من حراك الريف يتحدون المنع ويصلون إلى الحسيمة عبر البحر!! – صورة

العلم الإلكترونية

على الرغم من المنع، الذي أصدرته وزارة الداخلية، ممثلة في عامل إقليم الحسيمة للسيرة، المقرر تنظيمها، اليوم الخميس، يواصل نشطاء حراك الريف، والمتضامنون معهم، التوافد على المدينة، منذ أمس الأربعاء، عبر كل وسائل التنقل حتى البحرية منها!!

نوال بنعيسى، القيادية الناشطة في الحراك، نشرت، صباح اليوم الخميس، صورة لعدد من النشطاء على متن أحد القوارب، قالت إنهم وافدون من منطقة تمسمان إلى مدينة الحسيمة.

بنعيسى أرفقت صورة النشطاء بتدوينة قالت فيها: “قوارب الموت، ولا المذلة أحرار تمسمان يلتحقون بحرا بمدينتهم الحسيمة، بعدما منعوا من الالتحاق بها برا من أجل المشاركة في مسيرة 20 يوليوز”.

يذكر أن عددا من النشطاء توافدوا من مختلف المدن المغربية على مدينة الحسيمة، على مدى اليومين الأخيرين، للمشاركة في مسيرة 20 يوليوز، التي كان قد قررها قائد الحراك، المعتقل ناصر الزفزافي، وغصت صفحات فايسبوك بصور هؤلاء النشطاء أثناء وصولهم إلى المدينة.