نشرة إنذارية: الحرارة تصل 48 درجة إلى غاية الثلاثاء المقبل

العلم الإلكترونية

ذكرت مديرية الأرصاد الجوية، أن المغرب سيعرف ابتداء من يومه الجمعة، درجات حرارة قصوى تتراوح بين 31 و48 درجة.

وأفاد المصدر ذاته، في نشرة إنذارية، أن الحرارة ستستمر إلى غاية الثلاثاء المقبل، بعدة مناطق بالمملكة، مع هبوب رياح قوية بالمنطقة الشرقية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال نهار يوم أمس السبت، ما بين 42 و48 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وداخل وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 38 و42 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والمنطقة الشرقية

وداخل كل من سوس والشياظمة والغرب واللوكوس، وما بين 33 و 38 درجة بمنطقة طنجة والريف وداخل كل من الشاوية ودكالة وعبدة، وما بين 27 و 32 درجة بالقرب من السواحل وبمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والمهدية وما بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق، وسيصبح محليا هائجا مساء ما بين الصويرة وسيدي إيفني.