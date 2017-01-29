نشاط نوعي لجمعية المقاولة الناشئة للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية

العلم: الرباط

نظمت جمعية المقاولة الناشئة للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية مسابقة بين المقاولين الناشئين يوم السبت 8 يناير 2017 بمقر المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

تناولت الفترة القبلية تكوينين في موضوعي إعداد استراتيجية التسويق وأهم تقنياته استفاد منهما المقاولون الناشئون للجمعية.

بدأت المسابقة في أجواء من التنافسية تترجم كون المقاولة الناشئة للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية صلة الوصل الفعالة بين التكوين الهندسي النظري لطلبتنا و حسهم المقاولتي العالي، فهذا النوع من المسابقات لا يشكل بيئة للتعلم و إتقان المهارات فحسب بل يتعدى ذلك ليصبح وسيلة لتقاسم الأفكار وتشارك الآراء.

بعد أن قدمت المجموعات التي تمثل مختلف أقطاب جمعية المقاولة الناشئة للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية مشاريعها في تطوير و تقديم استراتيجية التسويق محترمة مختلف الخطوات لتحقيق الهدف التجاري وعرض المنتجات في السوق الملقنة في التكوينين أمام لجنة مكونة من ثلة من المكونين في مجال التسويق وعراب المقاولة الناشئة للمدرسة الحسنية والسيد إبراهيم بنونة الرئيس التنفيذي لشركة twiyar.

بعد مداولات اللجنة، أعلن عن الفائز المتمثل في قطب التواصل بمشروع « مرحبا موت » والذي يقدم حلا لتنقل سائقي السيارات في ازدحام المرور.

ولعل تنظيم مثل هذه المسابقات يترجم كون المقاولة الناشئة تشكل أحد أبرز الحلول لتنمية سوسيو اقتصادية شابة و هادفة كما تناولت المقاولة الناشئة للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في ندوتها الصحفية الأخيرة، تحت شعار: « المقاولة الناشئة: الحل الأمثل لإدماج الشباب في مسلسل التنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب » هادفة إلى إدماج الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب وتعميق ظهورها.