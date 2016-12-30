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نسبة ملء الفنادق بأكادير تصل إلى 100 في المائة بمناسبة رأس السنة الميلادية

نسبة ملء الفنادق بأكادير تصل إلى 100 في المائة بمناسبة رأس السنة الميلادية

قال محفوظ الفيلالي عن المجلس الجهوي للسياحة بأكادير أن نسبة ملء الفنادق بالمدينة تراوحت بين 80 في المائة و 100 في المائة في الأيام الثلاثة الماضية والتي تتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأشار الفيلالي في حديثه مع القناة الثانية أن نسب الملء تختلف حسب المؤسسات الفندقية، إذ أن هناك فنادق وصلت فيها نسب الملء إلى 85 بالمائة وأخرى 90 بالمائة، في حين سجلت أخرى نسبة ملء كاملة.

وأعلن أن نسبة السياح الأجانب أكثر عددا من السياح المحليين بالنسبة لحجوزات نهاية السنة، ويأتي في الصدارة الألمان، الإنجليز، الفرنسيين، البولنديين، ويتبعهم التشيكيون، إلا أنه تم تسجيل تراجع في أعداد السياح الروس اللذين يعتبرون أكادير وجهتهم السياحية المفضلة بالمغرب، حيث يتراوح عدد الحجوزات من طرف الروس ما بين 250 و 300.

وأضاف أن هذه الوحدات تنظم أمسيات وحفلات بمناسبة رأس السنة، كما أن المدينة بدورها تتهيأ لاستقبال زوارها بتنظيم عرض للصوت والضوء طيلة ثلاثة أيام على مستوى كورنيش المدينة، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية فاتح يناير، فضلا عن عروض الشهب الاصطناعية ليلة ال 31 دجنبر.

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