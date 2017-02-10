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نساء دواوير نواحي ميدلت يقمن بإذابة الثلوج للحصول على الماء

نساء دواوير نواحي ميدلت يقمن بإذابة الثلوج للحصول على الماء

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