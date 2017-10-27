نجم منتخب كوت ديفوار سالومون كالو: مدرب المغرب يُشبه مورينيو

العلم الرياضي

قال لاعب منتخب كوت ديفوار سالومون كالو إن المدير الفني للمنتخب المغربي هيرفي رونار يشبه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الطريقة التي يستخدم بها الألاعيب النفسية قبيل المباراة الحاسمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بين الأفيال الإيفوارية وأسود الأطلس.

وأضاف كالو – في تصريح لشبكة (إي إس بي إن) الأمريكية، الثلاثاء – أنه “سيكون من المثير للاهتمام مقابلة رونار. وهو الآن يتبع أسلوب الألاعيب النفسية، شيئا ما مثل مورينيو”.

وتابع كالو – الذي يلعب حاليا في صفوف فريق هرتا برلين الألماني – قائلا “سيحاول اللعب هذا النوع من اللعب معنا لأنه يعرفنا جيدا، لكني لا أعتقد أن ذلك سيكون له دور في النتيجة النهائية. نحن لدينا علاقة جيدة معه لكن يتعين علينا الفوز”. وأوضح اللاعب الإيفواري أن المدرب الفرنسي رونار يقوم بعمل رائع مع المغرب، لكن “نتمنى ألا يكون هذا أمامنا”.

ودرب رونار منتخب كوت دي فوار وقادهم للفوز بأمم أفريقيا في 2015.

يذكر أن التعادل السلبي أمام مالي في وقت سابق من هذا الشهر جعل كوت ديفوار، التي تملك في رصيدها (8 نقاط) بالمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، بحاجة للفوز في مباراة التصفيات الأخيرة أمام المغرب المتصدرة للمجموعة برصيد (9 نقاط) حتى الآن.