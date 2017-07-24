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نجل الملك فهد ينفجر غضبا على اسرائيل ويقول كلمات كالبركان الثائر عن الأقصى وما يتعرض له!!!

  • 24 يوليو 2017

نجل الملك فهد ينفجر غضبا على اسرائيل ويقول كلمات كالبركان الثائر عن الأقصى وما يتعرض له!!!

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