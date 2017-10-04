نجاح كبير لترايل الأطلس الكبير الأوسط في نسخته الثالثة بانركي إقليم أزيلال

العلم: أزيلال – هشام احرار

اختتمت فعاليات ترايل الأطلس الكبير الأوسط، الذي نظمه نادي أنركي دريم تيم للتزحلق على الثلج ورياضة الجبل بأنركي إقليم أزيلال في نسخته الثالثة، يوم الاحد01 اكتوبر الجاري، بمقر النادي بأعالي جبال الجماعة الترابية لأنركي مدار السباق…

بمشاركة 46 بطلا متخصصون في رياضة ماراتون الجبال، بينهم خمس نساء، من مختلف مدن المملكة بما في ذلك أزيلال، خنيفرة، مراكش، إفران، الحسيمة، فاس والدار البيضاء، وحددت المسافة في 35 كلم، وقد شارك بصفة متميزة أبطال صغار من نادي فريق الأحلام بدعم وتنسيق مع السلطة المحلية بأنركي والمجلس الإقليمي وجهة بني ملال خنيفرة ومديرية الشباب والرياضة بأزيلال وعدد من الشركات المواطنة، تشجيعا ودعما للرياضة المحلية، كما حظي هذا السباق بتغطية إعلامية من لدن الوسائل السمعية البصرية الوطنية ومجموعة من المواقع الالكترونية المحلية المتمركزة بمدينة أزيلال.

وقد سجلت السبورة الالكترونية، فوز ابن مدينة مريرت العداء حمو مودوجي بالمرتبة الأولى للمرة الثالثة بتوقيت 2 ساعة و04 دقائق مقلصا رقمه الأول بدقيقة واحدة، يليه العداء بكزا عبد العزيز بتوقيت 3 ساعات و7 دقائق من مدينة ازيلال، يتبعه رفيقه في الصف الثالث أمناي سعيد من مدينة ازيلال بتوقيت 3 ساعات و8 دقائق و7 ثوان، كما سجلت اللوحة الالكترونية فوز العداءة سناء المنصوري من مدينة فاس بالرتبة الأولى سيدات بتوقيت 3 ساعات و9 دقائق و48 ثانية، تلتها العداءة عزيزة راجي من مدينة أزرو بتوقيت 4 ساعات و24 دقيقة و18 ثانية، وفي المركز الثالث العداءة حياة احميشات من تعاضدية الضمان الاجتماعي CNSS في توقيت قدره 5 ساعات و42 دقيقة و10 ثوان..

وفي الوقت نفسه، نظمت اللجنة المنظمة لنادي فريق الأحلام Anergui سباق الجبل في مسافة 800 متر لصالح نحو ثلاثين من الفتيان والفتيات من المدرسة الرياضية المحلية، كبداية للنادي في تأسيس مدرسة رياضية تهتم بالسباقات الجبلية، فضلا عن حضور وازن للسكينة المحلية وبعض زوار المنطقة.