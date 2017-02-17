الطلبة يتدخلون لمحاصرة الجاني ويحتجون على غياب الأمن

• سلوان: ع.ع

أفادت أنباء أن طالبة تتابع دراستها بكلية سلوان متعددة التخصصات تمكنت من النجاة بجلدها صباح 13 فبراير 2017، من قبضة شخصٍ، بعد إقدامه على محاولة اختطافها بنية مبيتة للاغتصاب.

وحسب سيناريو الحادث فإن الجاني، القاطن بالقرب من ملحقة جامعة محمد الأول بحي العمران، أقدم على محاولة اختطاف الطالبة، بعد إرغامها على دخول منزله تحت التهديد بغاية إيذائها في حال إبدائها أي مقاومة أو امتناع، فيما نجحت المعنية بالأمر من الفرار من قبضته، حيث التجأت إلى زملائها الطلبة بفناء الكلية وأشعرتهم بالخطر المحدق بها، ليسارع مجموعة من الطلبة إلى محاصرة منزل الجاني الذي هدّدهـم بالسلاح الأبيض ورش الماء الحارق عليهم.

واستدعت واقعة هذه التطورات حضور باشا جماعة سلوان مرفوقاً بأعوان سلطة وعناصر من سرية الدرك الملكي، إلى مكان الحادث حيث جرى تصفيد الجاني واقتياده إلى مخفر للاستماع إليه.

وقد احتشد عشرات الطلبة والطالبات عشية 13 فبراير الجاري أمام مركز الدرك الملكي بسرية سلوان، في إطار وقفة احتجاجية مُطالِبة بالتسريع وتيرة التحقيق مع الجاني الواقف وراء حادث الاختطاف الذي تعرضت له زميلتهم، ومعاقبته، منددين بانعدام الأمن وفتور أداء أجهزته، المنوطة بها واجب استتباب توفير الأمن، مما مكّن من تفشي الجريمة بشتى أشكالها.