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نادي موناكو يبعث برسالة لنبيل درار: « نحن معك »

نادي موناكو يبعث برسالة لنبيل درار: « نحن معك »
رغم تركيزه على مباراة القمة أمام بطل الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، أبى نادي موناكو إلا أن يُقدم الدعم والمساندة للاعبه المغربي نبيل درار في مباراة اليوم أمام « الفراعنة ».
ويلتقي المنتخب المغربي بنظيره المصري مساء اليوم على ملعب « بور جونتي »، وهي المباراة الأخيرة من ربع النهائي.
وغرّد نادي الإمارة على حسابه في تويتر « يوم المباراة الكبيرة لنبيل درار أيضاً! الشعب الأحمر والأبيض معه. »
يُشار أن المنتخب المغربي سيلعب اليوم بالقميص الأخضر، على أن يظهر المنتخب المصري بالقميص الأحمر باعتباره المُستضيف.

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