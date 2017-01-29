رغم تركيزه على مباراة القمة أمام بطل الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، أبى نادي موناكو إلا أن يُقدم الدعم والمساندة للاعبه المغربي نبيل درار في مباراة اليوم أمام « الفراعنة ».

ويلتقي المنتخب المغربي بنظيره المصري مساء اليوم على ملعب « بور جونتي »، وهي المباراة الأخيرة من ربع النهائي.

وغرّد نادي الإمارة على حسابه في تويتر « يوم المباراة الكبيرة لنبيل درار أيضاً! الشعب الأحمر والأبيض معه. »

يُشار أن المنتخب المغربي سيلعب اليوم بالقميص الأخضر، على أن يظهر المنتخب المصري بالقميص الأحمر باعتباره المُستضيف.