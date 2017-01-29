رغم تركيزه على مباراة القمة أمام بطل الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، أبى نادي موناكو إلا أن يُقدم الدعم والمساندة للاعبه المغربي نبيل درار في مباراة اليوم أمام « الفراعنة ».
ويلتقي المنتخب المغربي بنظيره المصري مساء اليوم على ملعب « بور جونتي »، وهي المباراة الأخيرة من ربع النهائي.
وغرّد نادي الإمارة على حسابه في تويتر « يوم المباراة الكبيرة لنبيل درار أيضاً! الشعب الأحمر والأبيض معه. »
يُشار أن المنتخب المغربي سيلعب اليوم بالقميص الأخضر، على أن يظهر المنتخب المصري بالقميص الأحمر باعتباره المُستضيف.
Jour de gros match aussi pour @DirarN ! Le peuple Rouge et Blanc est avec lui 👊 #DagheNabil #CAN2017 #EGYMAR pic.twitter.com/I4P7SCBg2i
— AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 29, 2017
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