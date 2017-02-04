ناتالي بورتمان للمرة الثانية في الأوسكار

العلم السينمائي

ناتالي بورتمان للمرة الثانية في الأوسكار بعد أدوارها الناجحة نقديًا، في فيلمي “كلوزر ” عام 2004، و” البجعة السوداء “عام 2010، استطاعت من خلالهما أن تثبت أنها ممثلة من العيار الثقيل، تعود ناتلي بورتمان هذا العام بدور استثنائي، من خلال فيلم “جاكي “، وتجسد من خلاله دور “جاكلين كينيدي”، زوجة الرئيس الأميركي الأسبق جون كنيدي.

ويعكس الفيلم الفارق الشاسع بين ما يظهره المشاهير، والشخصيات الاجتماعية المؤثرة أمام الكاميرات من تماسك، وشخصية قوية، وكيف يكون الحال على النقيض فى حياتهم الخاصة، حيث الضعف، والانهيار، والذي يجب عدم إظهاره بأي شكل للعامة، وذلك انعكس من خلال شخصية جاكي بالفيلم.

فيلم “جاكي “هو رهان ناتالي الجديد للوصول لثاني أوسكار لها، بعد دورها في فيلم ” البجعة السوداء “للمخرج دارين أرنوفسكي، الذي جسدت به دور راقصة الباليه نينا سايرس، واستطاعت به حصد أول أوسكار لها.