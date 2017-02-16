نائب الرئيس الغاني: زيارة الملك محمد السادس ستمكن من الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى متميز

• العلم الالكترونية: ووكالات

أكد نائب رئيس جمهورية غانا محمدو باوميا، أن الزيارة الرسمية التي بدأها الملك محمد السادس، الخميس 16 فبراير لأكرا، ستمكن من الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى متميز، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

وقال باوميا في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، إنها “زيارة تكتسي أهمية بالغة، وستساهم لا محالة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى متميز (…) بما سيعود بالنفع على كلا البلدين”.

وعبر نائب الرئيس الغاني عن رغبة المسؤولين الغانيين في توافد الفاعلين الاقتصاديين المغاربة على غانا من أجل الاستثمار، وذلك اعتبارا للأرضية الاقتصادية الجيدة التي تتوفر عليها البلاد.

وكان جلالة الملك قد حل عشية اليوم الخميس بأكرا، في زيارة رسمية لجمهورية غانا، المرحلة الأولى من جولة ستقود جلالته إلى عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة.