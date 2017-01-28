« ميلانيا ترامب » تتصدر غلاف مجلة مكسيكية

العلم الإلكترونية – وكالات

وضعت النسخة المكسيكية من مجلة « فانيتي فير » صورة السيدة الأمريكية الأولى « ميلانيا ترامب »، على غلافها، مع عناوين أنها ستكشف كيف تتعامل مع زوجها في الرئاسة، وكيف أنها ستكون « جاكي كينيدي » المقبلة.

قالت شبكة « إيه.بي.سي » نيوز الأمريكية: إن توقيت نشر الصورة خاطئًا وتسبب في إثارة الجدل والغضب.

« ترامب » قد وقّع يوم الأربعاء الماضي مرسومًا تنفيذيًا لبناء جِدارا على الحدود بين البلدين، مؤكدًا أن المكسيك ستدفع ثمن تشييد بالكامل، وأن العمل في بناء سيبدأ خلال أشهر.