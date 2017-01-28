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« ميلانيا ترامب » تتصدر غلاف مجلة مكسيكية

« ميلانيا ترامب » تتصدر غلاف مجلة مكسيكية

« ميلانيا ترامب » تتصدر غلاف مجلة مكسيكية

  • العلم الإلكترونية – وكالات

وضعت النسخة المكسيكية من مجلة « فانيتي فير » صورة السيدة الأمريكية الأولى « ميلانيا ترامب »، على غلافها، مع عناوين أنها ستكشف كيف تتعامل مع زوجها في الرئاسة، وكيف أنها ستكون « جاكي كينيدي » المقبلة.

قالت شبكة « إيه.بي.سي » نيوز الأمريكية: إن توقيت نشر الصورة كان خاطئًا وتسبب في إثارة الجدل والغضب.

وكان « ترامب » قد وقّع يوم الأربعاء الماضي مرسومًا تنفيذيًا لبناء جِدارا على الحدود بين البلدين، مؤكدًا أن المكسيك ستدفع ثمن تشييد الجدار بالكامل، وأن العمل في بناء الجدار سيبدأ خلال أشهر.

"ميلانيا ترامب" تتصدر غلاف مجلة مكسيكية

« ميلانيا ترامب » تتصدر غلاف مجلة مكسيكية

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