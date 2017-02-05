ميسي يُحقق رقما قياسيا جديدا في فوز برشلونة على بيلباو

• العلم الالكترونية: ووكالات

استمر برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في مطاردة ريال مدريد المتصدر وفاز 3-صفر بملعبه على اتليتيك بيلباو السبت حيث أصبح ليونيل ميسي هو أكثر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ النادي من ركلات حرة.

وأحرز باكو الكاسير هدفه الأول في الدوري منذ انضمامه من بلنسية العام الماضي عندما حول تمريرة نيمار العرضية إلى الشباك في الدقيقة 18 بينما هز ميسي الشباك في الدقيقة 40 محرزا هدفه 27 مع برشلونة من ركلة حرة.

وسجل اليكس فيدال أجمل أهداف المباراة بعد انطلاقة فردية في الدقيقة 67.

وبقي برشلونة في المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطة واحدة خلف ريال لكنه لعب مباراتين أكثر من المتصدر المقرر أن يزور سيلتا فيجو غدا الأحد رغم أن المباراة تواجه التأجيل بسبب أحوال الطقس.

ويحل أشبيلية صاحب المركز الثالث ضيفا على لاس بالماس غدا الأحد ويلتقي اتليتيكو مدريد على أرضه مع ليجانيس في وقت لاحق اليوم السبت.

وأجرى المدرب لويس انريكي ستة تغييرات على التشكيلة التي هزمت اتليتيكو مدريد 2-1 في ذهاب قبل نهائي كأس ملك اسبانيا يوم الأربعاء وأراح الهداف لويس سواريز وبدا قراره بمثابة مقامرة إذ كانت بداية بيلباو جريئة.

وسدد راؤول جارسيا في القائم بعد أن خطف إنياكي وليامز الكرة من فيدال وبعد قليل مرت ضربة رأس من وليامز بجوار المرمى مع افتقار برشلونة مرة أخرى للسيطرة بسبب غياب سيرجيو بوسكيتس واندريس انيستا للإصابة.

لكنه تقدم عندما انطلق نيمار من الجهة اليسرى متفوقا على أربعة مدافعين قبل أن يمرر إلى الكاسير ليسجل أخيرا هدفه الأول في الدوري في مشاركته رقم 11.

وواصل بيلباو تهديد مرمى برشلونة لكن صاحب الأرض ضاعف تقدمه عندما سدد ميسي من ركلة حرة من الجانب الأيمن في شباك الحارس جوركا ايرايزوز.

وبهذا الهدف تفوق ميسي على رونالد كومان كأكثر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ النادي من ركلات حرة برصيد 27 هدفا بجميع المسابقات.

وفي بداية الشوط الثاني اضطر رافينيا لاعب وسط برشلونة للخروج بسبب جرح قطعي في الرأس بعد اصطدامه بحارس فريقه مارك-اندريه تير شتيجن كما ترك المدافع جيرار بيكي المباراة وسط شكوك حول إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

واستبدل ميسي أيضا في الدقيقة 64 لكن الابتسامة علت وجه الأستاذ الارجنتيني سريعا وهو يشاهد فيدال ينطلق في هجمة مرتدة قبل أن يمر من مدافع ويسدد في الزاوية البعيدة محرزا الهدف الثالث.

وقال لويس انريكي للصحفيين “من الصعب دائما مواجهة بيلباو ورغم عدم دقتنا في بعض الأوقات فالمباراة كانت إيجابية لنا.”

وأضاف “لو أردنا الفوز بكل البطولات الثلاث هذا الموسم فعلينا استخدام التشكيلة كلها واليوم أثبت اللاعبون الذين لا يشاركون كثيرا جدارتهم.”