موقف واضح ومسؤول للمغرب.. لا اعتراف بانفصال كاتالونيا

العلم: الرباط

اخذت الرباط مسافة دبلوماسية منطقية من مطلب استقلال كتالونيا و هو ما يعكس حرص المملكة على الحفاظ على مستوى علاقاتها الإيجابي مع حكومة مدريد.

وعبر المغرب عن رفضه للمسلسل أحادي الجانب لاستقلال كتالونيا، وأكد تشبث الرباط بسيادة مملكة إسبانيا ووحدتها الوطنية والترابية.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أول أمس الأربعاء أن “المملكة المغربية الوفية كعادتها لاحترام مبادئ القانون الدولي، تعبر عن رفضها للمسلسل أحادي الجانب لاستقلال كتالونيا، وتتشبثها بسيادة مملكة إسبانيا ووحدتها الوطنية والترابية”.

وأكد البلاغ أن “المسلسل أحادي الجانب، غير المسؤول والذي لا يتوفر على مقومات الاستمرار، المعلن عنه أمس، يحمل في طياته عدم الاستقرار والفرقة، ليس فقط داخل إسبانيا، ولكن في كل جوارها الأوروبي”.

وشدد المصدر ذاته على أن “المملكة المغربية على ثقة في قدرة الحكومة الإسبانية على تدبير هذا الوضع بحكمة، من أجل صيانة النظام الدستوري والعمل وفق المصلحة العليا للأمة الإسبانية والقارة الأوروبية”.