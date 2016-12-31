“موقع إسباني”: تحت قيادة الملك.. المغرب عزز حضوره في أمريكا اللاتينية

كتبت صحيفة (سيغلو XXI) الإلكترونية الإسبانية أن المغرب عزز، تحت قيادة الملك محمد السادس، حضوره في أمريكا اللاتينية وزاد من شراكاته في المنطقة.

وأوضح الموقع، في مقال حول افتتاح سفارة المغرب في الباراغواي، أن “كل شيء يشير إلى أن المغرب يواصل تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، المضي قدما على طريق تعزيز تحالفاته مع أمريكا اللاتينية”.

وأشارت إلى أن هذا التقارب الدبلوماسي في مصلحة البلدين، وإلى أن المغرب، الذي يعزز وجوده في أمريكا الجنوبية وباراغواي التي تشكل المملكة بالنسبة لها بوابة إلى حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.

وتابعت (سيغلو XXI) أن “الباراغواي تتقاسم والمغرب تاريخا بطوليا في الدفاع عن أراضيهما”، مذكرة بأن باراغواي أصدرت في يناير 2014 بيانا رسميا تدعم فيه الوحدة الترابية للمملكة والدعوة لحل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأشار هذا الموقع الاسباني إلى الرغبة القوية التي تحذوا البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية لما فيه مصلحة الجانبين.

وخلصت (سيغلو XXI) إلى أن “المغرب يمثل خيارا مهما جدا لشركات باراغواي، لاسيما في قطاع لحوم البقر، وذلك من أجل تنويع الأسواق، علما أن المغرب يشكل بديلا لأسواق أخرى، ويفتح الطريق نحو وجهات أوسع حيث حضور الباراغواي ضعيف”.