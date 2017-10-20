مواعيد مرضى السرطان تذهب مع الإضراب

العلم: الرباط

تفاجأ العشرات من مرضى السرطان بإضراب دون سابق إنذار خاضه أمس الخميس مسؤولو قسم التحليلات بمستشفى محمد بن عبد الله، للأنكولوجيا بالرباط.

حيث تلقت «العلم» شكايات من عدد من هؤلاء ينددون فيها بتركهم دون تحليلات رغم كونهم يحملون مواعيد منذ مدة، وقادمين من مناطق بعيدة وحالتهم الصحية لا تحتمل التأخير أو التأجيل، مضيف أن الأطباء بالمستشفى حينما يعتزمون خوض إضراب كانوا يشعرون المرضى بمدد معينة لتغيير مواعيد فحوصاتهم على عكس مسؤولي التحليلات الذين لم يخبروا أحدا بتاريخ إضرابهم عن العمل غير مكترثين لوضعية المرضى وحالتهم النفسية السيئة.