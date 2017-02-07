مهنيي النقل السياحي يخرجون في وقفة إحتجاجية بمراكش بالتزامن مع انعقاد دورة فبراير لمجلس المدينة
- العلم: مراكش – نجاة الناصري
هذا وقد شهد محيط مقر البلدية إنزالا أمنيا بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى لدورة المجلس الجماعي لشهر فبراير الجاري.
وأكدت مصادرنا، أن هذا الإنزال يأتي في الوقت الذي تتوافد فيه سيارات النقل السياحي على محيط المقر تلبية لدعوة المكتب الجهوي للنقل السياحي بمراكش، الذي دعا إلى خوض اعتصام مفتوح أمام مقر البلدية، ابتداءا من الساعة السابعة والنصف صباحا.
وبحسب بيان للنقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، فإن الوقفة تأتي ردا على ما أسمته بتعنت المجلس الجماعي خلال محاولات الحوار والاستخفاف بالنقابة وضرب بعرض الحائط كل تدخلات والي جهة مراكش آسفي لحل المشكل، والكيل بمكيالين من طرف نائب العمدة الذي أصبح يقرر ويهمش مطالب المهنيين المشروعة وفق البيان ذاته.
ويضيف البيان “أن مهنيي النقل السياحي سيعتصمون أمام مقر البلدية إلى أن ينفد القرار 21، وسيناضلون ضد من يقحمون الحسابات السياسية في تسيير الشأن المحلي”، مضيفا أن لا جدوى من انعقاد دورة فبراير واتخاذ قرارات لا يتم تنفيذها، معربين عن عدم قبولهم إلا بحلول جذرية وفورية.
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