مهنيي النقل السياحي يخرجون في وقفة إحتجاجية بمراكش بالتزامن مع انعقاد دورة فبراير لمجلس المدينة

العلم: مراكش – نجاة الناصري

إحتج العشرات من مهنيي النقل السياحي صباح يوم الإثنين 6 فبراير الجاري، أمام مقر المجلس الجماعي لمراكش بشارع محمد السادس بجليز.

هذا وقد شهد محيط مقر البلدية إنزالا أمنيا بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى لدورة المجلس الجماعي لشهر فبراير الجاري.



وأكدت مصادرنا، أن هذا الإنزال يأتي في الوقت الذي تتوافد فيه سيارات النقل السياحي على محيط المقر تلبية لدعوة المكتب الجهوي للنقل السياحي بمراكش، الذي دعا إلى خوض اعتصام مفتوح أمام مقر البلدية، ابتداءا من الساعة السابعة والنصف صباحا.