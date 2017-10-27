مهنيو النقل يدعون مسؤولي القطاع إلى الخروج من المكاتب المكيفة المواجهة تحتدم حول البرنامج التعاقدي 2017 / 2021

العلم: الرباط

انتقلت المواجهة بين مهنيي النقل الطرقي بالمغرب وسلطات الوصاية على هذا القطاع إلى مرحلة متقدمة، فقد التأم حشد مهم من هؤلاء المهنيين في ندوة احتضنتها مدينة أكادير خلال الأيام القليلة الماضية ممثلين في هيآتهم التمثيلية خصوصا الجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي بجهة الجنوب والجامعة الديمقراطية للنقل الوطني والدولي للرد على ما اقترحته الحكومة في شأن ما أسمته «البرنامج التعاقدي 2017 / 2021».

وأجمع المشاركون في هذه الندوة على حتمية أن يراعي هذا البرنامج انتظارات المهنيين، ولا يقبل أن يكون وسيلة للتصفية، بل يجب أن يكون فرصة لتنظيم القطاع وتثمين خدماته.

وعدد المشاركون المشاكل الكثيرة التي تنخر القطاع، والتي يجب توفير الحلول لها تزامنا مع إخراج البرنامج التعاقدي إلى حيز الوجود.

وفي هذا السياق تحدثوا عن الخصاص المهول في عدد رخص العبور ونقل البضائع للدول الأوروبية وطريقة توزيعها التي تشوبها شوائب الزبونية والمحسوبية، خاصة تلك التي تمنحها إسبانيا للمغرب، في إطار الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين حيث يستفيدون مناصفة من 25 ألف رخصة سنوية ونحو 600 كناش للأسفار وهو العدد الذي تبين أنه غير كاف للاستجابة للطلب المتزايد، وأيضا بالنظر إلى عدد الرخص التي تمنحها الوزارة الوصية على القطاع للشركات المغربية.

وطالب المهنيون من المسؤولين الخروج للميدان عوض الجلوس بالمكاتب المكيفة والنظر لوضعية القطاع عن قرب والتحسس بمشاكله وإكراهاته والاستماع لآراء المهنيين واقتراحاتهم، وحمل المهنيون وزارة النقل كل التبعات السلبية للقطاع والتي يعيشها خاصة إغراقه بتراخيص دون دراسة للميدان، كما أوصى المشاركون في الندوة الوطنية بضرورة إلغاء ورقة العبور على الشاحنات المغربية انطلاقا من السنة القادمة.