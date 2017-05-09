مهرجان الإبداع والتميز الدولي: تكريم أحد رواد الصحافة الوطنية الأستاذ جمال حجام مدير نشر جريدة L’OPINION

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شخصيات وطنية أبدعت وتميزت بعطائها ووفائها للوطن استحقت التكريم في إطار فعاليات مهرجان الإبداع والتميز الدولي الذي نظم بمناسبة عودة المغرب للإتحاد الإفريقي تحت شعار “المغرب قلب افريقيا النابض”.

وفي أجواء احتفالية استقبل المحتفى به الأستاذ جمال حجام مدير نشر جريدة L’OPINION بحفاوة كبرى بين أحضان جمهور الحفل الختامي للمهرجان الدولي المنظم من طرف جمعية مستقبل بلادي بشراكة مع الرابطة الوطنية للشرفاء العلويين الحسنيين بالمغرب الشريف، بالقصر البلدي لمدينة القنيطرة.

وخلال تكريمه ألقيت كلمات عرفت بمناقب وخصال المحتفى به، مشيدين بقلمه الذهبي المتميز الذي يدافع بكل قوة وشجاعة عن ثوابت الأمة ومقدساتها وعن كرامة الوطن والمواطنين منذ بداية مشواره الصحافي في السبعينات كصحفي ثم سكرتير التحرير و بعدها رئيسا للتحرير ومديرا للنشر لجريدة وطنية صادقة عمرها أكثر من 50 سنة من النضال الإعلامي الوطني الصادق.

وفي أوج تأثره أثناء تكريمه ألقى الأستاذ جمال حجام كلمة مختصرة شكر فيها الجهات المنظمة لهذه التظاهرة الدولية و تطرقها لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي مذكرا الحضور بواجب تفعيل الدبلوماسية الموازية من طرف جمعيات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية لمواكبة الدبلوماسية القوية الناعمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي بفضلها دخل المغرب بقوة لبيته الإفريقي مع تثمين ما وراء الاتفاقيات الموقعة مع البلدان الإفريقية في إطار رابح رابح، وأهميتها على مستقبل التنمية الوطنية والمحلية، داعيا إلى توحيد الصفوف لمواجهة أعداء الوطن والوحدة الترابية في كل مكان.

وقد تسلم الأستاذ جمال حجام درع المهرجان وشهادة التكريم مع شهادة العضوية للرابطة الوطنية للشرفاء العلويين الحسنيين بالمغرب الشريف وسط حضور جماهيري كثيف وشخصيات سياسية وفنية. وقد تم تكريم كذلك الفنانة المقتدرة أمال التمار والسوبر سطار عبد العالي الغاوي في أجواء سهرة فنية كبرى أحياها ألمع نجوم الغناء المغربي والعربي التي اختتمت فعاليات المهرجان الذي عرف تنظيم ندوة فكرية وسياسية حول شعار الدورة، أمسية شعرية وعرس خيري جماعي مع عدة أنشطة فنية وثقافية أخرى بمشاركة عدة دول افريقية وعربية، المهرجان تألقت في تقديمه وتنشيطه الفنانة نعيمة أم نادين.