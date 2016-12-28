احتل الدولي المغربي، مهدي بنعطية، الرتبة الثالثة لجائزة “جلوب سوكر”، التي يقدمها الموقع العربي الرياضي “كووورة” خلف كل من الجزائري رياض محرز والمصري محمد صالح، الحائز على الجائزة.

وأكد مهدي بنعطية في تصريح خص به قناة سكاي سبورت، خلال حفل الجائزة الذي أقيم في دبي الإماراتية، أنه يطمح لتقديم أداء في المستوى مع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا، مشيرا إلى رغبته الكبيرة في حصد اللقب الإفريقي.

كما أضاف عميد المنتخب الوطني أن الانتقادات التي تلقاها بداية هذا الموسم لا يكثرت لها وأنه باق مع نادي اليوفنتوس خلال المرحلة القادمة، مؤكدا على أنه سيعمل كل ما في جهده للفوز برسميته رغم أن مثل هذه المعطيات تبقى بيد المدرب أليغري.

وعرف حفل “جلوب سوكر” تقديم جوائز عديدة؛ منها جائزة أفضل لاعب في العالم التي عادت لكريستيانو رونالدو، جائزة أفضل مدرب في العام التي حازها المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس، إضافة إلى جوائز أخرى عديدة نالتها شخصيات معروفة على مستوى الساحة الكروية العالمية.