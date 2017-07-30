من طنجة.. داني ألفيش يحث نيمار على اتباع خطاه

العلم الإلكترونية

حث لاعب نادي باريس سان جرمان الفرنسي البرازيلي داني ألفيش، مواطنه وزميله السابق في برشلونة الاسباني المهاجم نيمار، على التحلي بالشجاعة والسير على خطاه للانضمام الى النادي الباريسي، الذي يتردد انه مستعد لدفع 222 مليون يورو لضمه.

وكان ألفيش انتقل من برشلونة الى يوفنتوس الايطالي في صيف عام 2016، وأمضى معه موسما واحدا انضم بنهايته الى النادي الفرنسي، حيث يأمل في ان يجتمع شمله مجددا مع نيمار، في تكرار لتجربتهما في النادي الكاتالوني.

وقال ألفيش (34 عاما) “آمل في ان يتم هذا الأمر. لا علاقة لي بالقرار الذي سيتخذه، إنه قرار هام جدا بالنسبة له. على الرجال اتخاذ قرارات من هذا النوع. أمل في ان ينضم الينا، إنه أحد أفضل أصدقائي وأريد دائما أن يكون أصدقائي قريبين مني”.

وأتت تصريحات ألفيش من طنجة، حيث فاز نادي العاصمة على موناكو بطل الدوري 2-1 السبت في كأس الأبطال الفرنسية، في مباراة سجل فيها الظهير الأيمن البرازيلي الهدف الأول لفريقه. أضاف في ما يتعلق بمواطنه المهاجم البالغ من العمر 25 عاما “لا يمكنني التدخل بقراره. إنه قراره لكني سأستقبله بالترحاب إذ جاء”.

وتفيد التقارير الصحافية ان سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية، مستعد لدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقد نيمار مع برشلونة، والبالغة 222 مليون يورو، ما سيجعل منه أغلى لاعب في العالم، بدلا من الفرنسي بول بوغبا الذي انتقل في صيف 2016 من يوفنتوس الى مانشستر يونايتد الانكليزي مقابل 105 ملايين.

كما تردد ان سان جرمان سيعرض على نيمار راتبا سنويا يصل الى 30 مليون يورو، وحوافز ونشاطات تجارية مربحة. والتزم نيمار الصمت حتى الآن إزاء هذه التقارير. ورفض الفيش الحديث عن لعب دور مماثل لذلك الذي لعبه بوغبا باقناع صديقه البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال هذا الصيف من ايفرتون الى مانشستر يونايتد، مؤكدا “لقد ساعدته مرة، ساعدته بالقدوم الى برشلونة (عام 2013 من سانتوس).

لم أتخذ القرار عنه لكني قلت له ببساطة ما ينتظره في برشلونة، وقرر الذهاب الى هناك”. وتابع “القرارات هي ملك الشجعان. أنا أكثر الشجعان: قررت ترك برشلونة، ترك يوفنتوس. أنا الشخص الذي يأخذ قراراته على الدوام. يجب عليه أن يقرر استنادا الى نضوجه وأفكاره بشأن رغبته بالتقدم”.