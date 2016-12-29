منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقتي آسفي والجديدة بسبب وجود مواد سامة

قرر قطاع الصيد البحري منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات جماعة ولاد غانم- دار الحمرا التابعة لمنطقة الجديدة وكاب بيدوزا في منطقة آسفي.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الخميس، أن نتائج التحاليل التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المصنفة جماعة ولاد غانم-دار الحمرا التابعة للدائرة البحرية الجديدة وكاب بيدوزا بمنطقة آسفي “كشفت وجود مواد بحرية سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات”.

وأوصى قطاع الصيد البحري بالتالي المستهلكين بالتزود فقط بالصدفيات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية، التي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية).

وحذرت الوزارة من أن “الصدفيات التي تباع بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية وتشكل بالتالي خطرا على الصحة العامة”.