دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بخصوص الانتشار الكبير لسلالات مختلفة من انفلونزا الطيور في العديد من البلدان، حيث طالبت المغرب بتكثيف المراقبة بخصوص انتشار مرض انفلونزا الطيور بين الدواجن، لافتة إلى ضرورة الإبلاغ سريعا عن أي خالات الإصابة بالفيروس بين البشر قد تنظر بتفشي المرض.

واشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن المغرب من بين الدول الملزمة بقواعد الصحة العالمية التي تفرض عليها رصد كافة حالات الإصابة بالفيروس والإبلاغ عنها و أن 40 دولة أعلنت مؤخرا عن انتشار سلالة جديدة لأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في دواجن أو طيور برية، حيث أن التوسع الجغرافي لانتشار هذه الحالات وعدد سلالات الفيروس المنتشرة حاليا وضعت المنظمة في حالة تأهب قصوى.