مندوب التعاون الوطني بالجديدة يطلق النار على الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وينعث حزب الاستقلال بحزب الخونة

العلم الإلكترونية: حكيمة الوردي

علمت جريدة “العلم الالكترونية” من مصادر مطلعة أن المندوب الاقليمي للتعاون الوطني بالجديدة قد عقد اجتماعا داخل مقر المندوبية مع الموظفين الذين تم اعتقالهم في محاولة منه لعقد الصلح والاعتذار للضحايا الذين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة على خلفية الشكاية الكيدية كان قد تقدم بها لدى وكيل الملك بغد خوضهم لوقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية مؤازرين بتنظيمات حقوقية و جمعوية.

وأفادت المصادر نفسها أن إحدى الموظفات بادرت إلى التوسط بين المندوب والموظفين في خطوة منها ذات طابع إنساني واصلاح ذات البين من أجل طي هذا الملف الذي أصبح حديث الساعة داخل مدينة الجديدة وداخل قطاع التعاون الوطني محليا ووطنيا.

إلا أن الأمور لم تسر كما أراد لها ذوي النيات الحسنة تضيف مصادرنا، إذ أن هذا المندوب استغل هذا الاجتماع وهاجم أمام الحضور الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الأخ عبد الله الهوري رميا بالغيب، بعد أن نعته بأقبح النعوت، واتهمه بالسمسرة وبمحاولته البيع والشراء في هذا الملف كما فعل في ملفات سابقة مضيفا أنه كان هدفه الزج بالموظفين في السجن بعد أن رفض التنازل بححة أنه غير قانوني وغير مصادق عليه، كما طلب من الموظفين تقديم استقالتهم من نقابة حزب الاستقلال والابتعاد عن العمل النقابي ليفسح له المجال لمحاربة الكاتب الاقليمي للاتحاد الذي قال بأنه دخيل على القطاع وبأنه قام باختراق المندوبية وتسبب في هذا الاحتقان، وسيتصدى له بكل ما أوتي من قوة.

ولم يكتفي المندوب بهذا القدر بل هاجم حزب الاستقلال أمام الحضور واتهم هذا الحزب بحزب الخونة الذين خانوا الوطن، وتوجه بقوله لأحد الأعضاء الذين احتجوا على اتهاماته على أنه يتوفر على حجج ودلائل تثبث ما يدعيه، كما هاجم أحد الموظفات والتي هي في نفس الوقت عضوة نقابية واتهمها بضلوعها في أخطبوط الفساد الذي تعرفه مدينة الجديدة.

هذا وأكدت مصادرنا أن الاجتماع لم يسفر على أي نتيجة تذكر بعد أن طالب كل الموظفين المتضررين بضرورة إشراك النقابة المحلية في شخص عبد الله الهوري الكاتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعاون الوطني محمد المنصوري، كما طالب المجتمعون بحضور الإدارة ممثلة في شخص المنسق الجهوي للجهة الدار البيضاء – سطات السيد محمد لفحيلي، على أساس أن يكون الصلح شاملا لجميع الأطراف المتضررة، مع وجوب تحرير محضر يتضمن هذا الصلح ويوثقه على أساس أن توجه نسخة منه إلى الإدارة المركزية للتعاون الوطني بالرباط.

وتجدر الإشارة أن الاجتماع لم تحضره الكاتبة المحلية للنقابة التي كان قد طالها الاعتقال، حيث أن غياب هذه الموظفة المتضررة من الاجتماع فتح شهية المندوب الذي صب جم غضبه عليها واتهمها بكونها صاحبة الرسائل المجهولة التي تم توجيهها إلى الإدارة المركزية و نشرت على صفحات الفايسبوك، كما هدد بإعفائها من المسؤولية وتنقيلها من المندوبية إلى إحدى المراكز خارج الإقليم كشرط من شروطه لابرام الصلح.