نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالعرائش، وبتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، أمس الخميس 22 دجنبر 2016 حملة طبية متعددة التخصصات بدوار تاليمين التابع للجماعة الترابية تزروت، بإقليم العرائش، وذلك استجابة لحاجيات الساكنة للخدمات الصحية والعلاجية بهذه المنطقة المتضررة من موجة البرد. وقد استفاد الساكنة، خلال هذه الحملة الطبية، من 645 استشارة طبية، شملت 380 استشارة طبية عامة، و265 استشارة طبية متخصصة، كما استفاد 345 شخصا من البرامج الصحية التوعوية والتحسيسية.

وتجدر الإشارة إلى أن ساكنة هذه المناطق، نساء ورجالا وأطفالا، استفادوا من الأدوية الأساسية، والتي سلمت لهم مجانا بحسب وصفات الأطباء. وقد شارك في هذه الحملة الطبية المتعددة التخصصات، حسب بلاغ توصلت جريدة المحرر بنسخة منه، عدد من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية والتقنية، من بينهم 15 طبيبا عاما، 14 طبيبا متخصصا في طب الأطفال، الجراحة العامة، طب العيون، طب القلب و الشرايين، الطب الباطني، جراحة الأطفال، طب الأمراض الصدرية والتنفسية وطب الأسنان، إلى جانب 25 ممرضا وعدد من الإداريين والتقنيين.

وقد لقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا لدى الساكنة كما خلفت ارتياحا كبيرا لدى ممثلي السكان والفاعلين الجمعويين بهذه المنطقة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد، حيث أطلقت وزارة الصحة عملية ” رعاية 2016 ” بهدف تعزيز التغطية الصحية لفائدة هؤلاء، والتي ستشمل هذه 28 إقليما منتميا إلى سبع جهات.